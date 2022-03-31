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Британия заранее готовила украинцев применять NLAW - РИА Новости, 31.03.2022
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Британия заранее готовила украинцев применять NLAW
Британия заранее готовила украинцев применять NLAW - РИА Новости, 31.03.2022
Британия заранее готовила украинцев применять NLAW
Подготовленный на британских курсах младший сержант вооруженных сил Украины готовил инструкции к гранатометам NLAW на украинском языке, об этом свидетельствуют... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T07:09
2022-03-31T07:21
великобритания
украина
вооруженные силы украины
нато
в мире
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Подготовленный на британских курсах младший сержант вооруженных сил Украины готовил инструкции к гранатометам NLAW на украинском языке, об этом свидетельствуют документы, найденные корреспондентом РИА Новости в Волновахе на позициях, отбитых у ВСУ.В служебных документах младшего сержанта 3-й парашютно-десантной роты 1-го парашютно-десантного батальона войсковой части ВСУ номер А1126 обнаружена подробная инструкция с описанием и схемой применения английских гранатометов NLAW. Инструкция составлена на украинском языке самим младшим сержантом. Она включает в себя тактико-технические характеристики гранатомета NLAW, описание его работы, общее устройство, подробное описание работы всех его основных компонентов, а также схему подготовки оружия к бою и способы ведения огня.Согласно другим документам, найденным корреспондентами РИА Новости в тайнике, военнослужащий, написавший инструкцию к NLAW, с 2016 года проходил подготовку в украинской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сайгайдачного. В 2018 году он окончил специальные британские курсы подготовки командиров, проводимые под эгидой Королевского танкового полка Великобритании. Кроме того, военнослужащий изучал английский язык с акцентом на военную терминологию и специфику коммуникаций стран-членов НАТО.Благодаря полученным знаниям и навыкам такие младшие сержанты, как он, получили возможность быстро принимать и осваивать оружие стран членов НАТО, а затем обучать работе с ним личный состав своего подразделения. Таким образом, блок НАТО почти четыре года назад, во время переговорного процесса по минским договоренностям, создавал в ВСУ прослойку специалистов, способных быстро осваивать западное вооружение и в случае необходимости вести боевые действия в плотной связке с армиями Североатлантического альянса.При этом о поставках Украине гранатометов NLAW было официально объявлено лишь в начале 2022 года.
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великобритания, украина, вооруженные силы украины, нато, в мире
07:09 31.03.2022 (обновлено: 07:21 31.03.2022)
 
Британия заранее готовила украинцев применять NLAW

Великобритания заранее готовила украинцев применять NLAW и обучать этому сослуживцев

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Подготовленный на британских курсах младший сержант вооруженных сил Украины готовил инструкции к гранатометам NLAW на украинском языке, об этом свидетельствуют документы, найденные корреспондентом РИА Новости в Волновахе на позициях, отбитых у ВСУ.
В служебных документах младшего сержанта 3-й парашютно-десантной роты 1-го парашютно-десантного батальона войсковой части ВСУ номер А1126 обнаружена подробная инструкция с описанием и схемой применения английских гранатометов NLAW. Инструкция составлена на украинском языке самим младшим сержантом. Она включает в себя тактико-технические характеристики гранатомета NLAW, описание его работы, общее устройство, подробное описание работы всех его основных компонентов, а также схему подготовки оружия к бою и способы ведения огня.
Согласно другим документам, найденным корреспондентами РИА Новости в тайнике, военнослужащий, написавший инструкцию к NLAW, с 2016 года проходил подготовку в украинской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сайгайдачного. В 2018 году он окончил специальные британские курсы подготовки командиров, проводимые под эгидой Королевского танкового полка Великобритании. Кроме того, военнослужащий изучал английский язык с акцентом на военную терминологию и специфику коммуникаций стран-членов НАТО.
Благодаря полученным знаниям и навыкам такие младшие сержанты, как он, получили возможность быстро принимать и осваивать оружие стран членов НАТО, а затем обучать работе с ним личный состав своего подразделения. Таким образом, блок НАТО почти четыре года назад, во время переговорного процесса по минским договоренностям, создавал в ВСУ прослойку специалистов, способных быстро осваивать западное вооружение и в случае необходимости вести боевые действия в плотной связке с армиями Североатлантического альянса.
При этом о поставках Украине гранатометов NLAW было официально объявлено лишь в начале 2022 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
05:26
Захарова: в планы США входят только поставки оружия и биолаборатории
 
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