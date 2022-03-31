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Новосибирский театр отменил выступление Нетребко - РИА Новости, 31.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220331/netrebko-1781156436.html
Новосибирский театр отменил выступление Нетребко
Новосибирский театр отменил выступление Нетребко - РИА Новости, 31.03.2022
Новосибирский театр отменил выступление Нетребко
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет запланированное на 2 июня выступление оперной певицы Анны Нетребко в связи РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:10
2022-03-31T19:57
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НОВОСИБИРСК, 31 мар — РИА Новости. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет запланированное на 2 июня выступление оперной певицы Анны Нетребко в связи с ее "осуждением действий" России, сообщается на сайте учреждения.В начале марта Нью-Йоркская Метрополитен-опера заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.Накануне Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления в конце мая, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров."Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта", — сказано в заявлении.В сообщении говорится, что Россия "богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией".
https://ria.ru/20220330/netrebko-1780960601.html
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в мире, россия, европа, украина, новости культуры
19:10 31.03.2022 (обновлено: 19:57 31.03.2022)
 
Новосибирский театр отменил выступление Нетребко

Новосибирский театр отменил выступление Анны Нетребко из-за ее осуждения действий России

© РИА Новости / Максим БогодвидОперная певица Анна Нетребко во время концерта
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта
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НОВОСИБИРСК, 31 мар — РИА Новости. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет запланированное на 2 июня выступление оперной певицы Анны Нетребко в связи с ее "осуждением действий" России, сообщается на сайте учреждения.
В начале марта Нью-Йоркская Метрополитен-опера заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 19:44Культура
Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления
Накануне Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления в конце мая, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.
"Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта", — сказано в заявлении.
В сообщении говорится, что Россия "богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией".
Оперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини Манон Леско, в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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