19:10 31.03.2022 (обновлено: 19:57 31.03.2022)
Новосибирский театр отменил выступление Нетребко
Новосибирский театр отменил выступление Анны Нетребко из-за ее осуждения действий России
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта
НОВОСИБИРСК, 31 мар — РИА Новости. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет запланированное на 2 июня выступление оперной певицы Анны Нетребко в связи с ее "осуждением действий" России, сообщается на сайте учреждения.
В начале марта Нью-Йоркская Метрополитен-опера заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
Накануне Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления в конце мая, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.
"Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта", — сказано в заявлении.
В сообщении говорится, что Россия "богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией".
9 марта, 11:04КультураБарселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко