https://ria.ru/20220331/netflix-1781081176.html

Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов"

Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов" - РИА Новости, 31.03.2022

Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов"

Стриминговый сервис Netflix перезапустит серию фильмов "Дети шпионов", сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:19

2022-03-31T15:19

2022-03-31T15:19

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix перезапустит серию фильмов "Дети шпионов", сообщает The Hollywood Reporter. Работать над перезагрузкой будет Роберт Родригес. Он снял все четыре предыдущие картины и в новом проекте выступит в качестве сценариста, режиссера и продюсера. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно лишь, что создатели хотят представить новую шпионскую семью.Первая лента из серии вышла 30 марта 2001 года. Главные герои — Кармен и Джуни Кортес (Алекса Вега и Дэрил Сабара). Их родители — секретные агенты в отставке, которые были вынуждены вернуться в профессию (Антонио Бандерас и Карла Гуджино). Подросткам предстояло спасти взрослых от коварного злодея.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix