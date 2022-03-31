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Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов" - РИА Новости, 31.03.2022
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Культура
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Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов"
Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов" - РИА Новости, 31.03.2022
Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов"
Стриминговый сервис Netflix перезапустит серию фильмов "Дети шпионов", сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:19
2022-03-31T15:19
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netflix
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix перезапустит серию фильмов "Дети шпионов", сообщает The Hollywood Reporter. Работать над перезагрузкой будет Роберт Родригес. Он снял все четыре предыдущие картины и в новом проекте выступит в качестве сценариста, режиссера и продюсера. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно лишь, что создатели хотят представить новую шпионскую семью.Первая лента из серии вышла 30 марта 2001 года. Главные герои — Кармен и Джуни Кортес (Алекса Вега и Дэрил Сабара). Их родители — секретные агенты в отставке, которые были вынуждены вернуться в профессию (Антонио Бандерас и Карла Гуджино). Подросткам предстояло спасти взрослых от коварного злодея.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix
15:19 31.03.2022
 
Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов"

Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов" Роберта Родригеса

© Dimension Films (2001)Кадр из фильма "Дети шпионов"
Кадр из фильма Дети шпионов
© Dimension Films (2001)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix перезапустит серию фильмов "Дети шпионов", сообщает The Hollywood Reporter.
Работать над перезагрузкой будет Роберт Родригес. Он снял все четыре предыдущие картины и в новом проекте выступит в качестве сценариста, режиссера и продюсера.
Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно лишь, что создатели хотят представить новую шпионскую семью.
Первая лента из серии вышла 30 марта 2001 года. Главные герои — Кармен и Джуни Кортес (Алекса Вега и Дэрил Сабара). Их родители — секретные агенты в отставке, которые были вынуждены вернуться в профессию (Антонио Бандерас и Карла Гуджино). Подросткам предстояло спасти взрослых от коварного злодея.
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