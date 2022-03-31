https://ria.ru/20220331/netflix-1781081176.html
Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов"
Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов" - РИА Новости, 31.03.2022
Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов"
Стриминговый сервис Netflix перезапустит серию фильмов "Дети шпионов", сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:19
2022-03-31T15:19
2022-03-31T15:19
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix перезапустит серию фильмов "Дети шпионов", сообщает The Hollywood Reporter. Работать над перезагрузкой будет Роберт Родригес. Он снял все четыре предыдущие картины и в новом проекте выступит в качестве сценариста, режиссера и продюсера. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно лишь, что создатели хотят представить новую шпионскую семью.Первая лента из серии вышла 30 марта 2001 года. Главные герои — Кармен и Джуни Кортес (Алекса Вега и Дэрил Сабара). Их родители — секретные агенты в отставке, которые были вынуждены вернуться в профессию (Антонио Бандерас и Карла Гуджино). Подросткам предстояло спасти взрослых от коварного злодея.
https://ria.ru/20220331/dragon-1781053185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix
Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов"
Netflix перезапустит франшизу "Дети шпионов" Роберта Родригеса
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Стриминговый сервис Netflix перезапустит серию фильмов "Дети шпионов", сообщает
The Hollywood Reporter.
Работать над перезагрузкой будет Роберт Родригес. Он снял все четыре предыдущие картины и в новом проекте выступит в качестве сценариста, режиссера и продюсера.
Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно лишь, что создатели хотят представить новую шпионскую семью.
Первая лента из серии вышла 30 марта 2001 года. Главные герои — Кармен и Джуни Кортес (Алекса Вега и Дэрил Сабара). Их родители — секретные агенты в отставке, которые были вынуждены вернуться в профессию (Антонио Бандерас и Карла Гуджино). Подросткам предстояло спасти взрослых от коварного злодея.