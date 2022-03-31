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Россия поразила ракетами нефтебазы в Днепропетровске и других городах

Россия поразила ракетами нефтебазы в Днепропетровске и других городах - РИА Новости, 31.03.2022

Россия поразила ракетами нефтебазы в Днепропетровске и других городах

Крупные базы горючего уничтожены высокоточными крылатыми ракетами в четырех городах Украины в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:18

2022-03-31T10:18

2022-03-31T10:54

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Крупные базы горючего уничтожены высокоточными крылатыми ракетами в четырех городах Украины в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск", — сказал он, уточнив, что эти базы снабжали топливом украинскую группировку войск на Донбассе.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/sklady-1780812970.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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