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Россия поразила ракетами нефтебазы в Днепропетровске и других городах - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/neftebaza-1781011059.html
Россия поразила ракетами нефтебазы в Днепропетровске и других городах
Россия поразила ракетами нефтебазы в Днепропетровске и других городах - РИА Новости, 31.03.2022
Россия поразила ракетами нефтебазы в Днепропетровске и других городах
Крупные базы горючего уничтожены высокоточными крылатыми ракетами в четырех городах Украины в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:18
2022-03-31T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
днепропетровская область
харьковская область
луганская область
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Крупные базы горючего уничтожены высокоточными крылатыми ракетами в четырех городах Украины в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск", — сказал он, уточнив, что эти базы снабжали топливом украинскую группировку войск на Донбассе.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/sklady-1780812970.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, днепропетровская область, харьковская область, луганская область, луганская народная республика, донецкая народная республика
10:18 31.03.2022 (обновлено: 10:54 31.03.2022)
 
Россия поразила ракетами нефтебазы в Днепропетровске и других городах

ВС России поразили базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске

© REUTERS / Alkis KonstantinidisПоследствия ракетного удара по нефтебазе во Львове
Последствия ракетного удара по нефтебазе во Львове - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Последствия ракетного удара по нефтебазе во Львове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Крупные базы горючего уничтожены высокоточными крылатыми ракетами в четырех городах Украины в ходе российской специальной военной операции, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск", — сказал он, уточнив, что эти базы снабжали топливом украинскую группировку войск на Донбассе.
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Вчера, 10:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили два склада вооружений в Донецкой и Ровненской областях
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДнепропетровская областьХарьковская областьЛуганская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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