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США будут ежедневно направлять на рынок миллион баррелей нефти из резервов - РИА Новости, 31.03.2022
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США будут ежедневно направлять на рынок миллион баррелей нефти из резервов
США будут ежедневно направлять на рынок миллион баррелей нефти из резервов - РИА Новости, 31.03.2022
США будут ежедневно направлять на рынок миллион баррелей нефти из резервов
Джо Байден на фоне перебоев с поставками нефти объявил, что США будут ежедневно поставлять на рынок миллион баррелей из стратегических резервов в течение шести... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:58
2022-03-31T23:55
экономика
сша
джо байден
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Джо Байден на фоне перебоев с поставками нефти объявил, что США будут ежедневно поставлять на рынок миллион баррелей из стратегических резервов в течение шести месяцев."Сегодня я санкционирую высвобождение одного миллиона баррелей нефти ежедневно на протяжении последующих шести месяцев. Таким образом из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей", — сказал он во время выступления, посвященного предпринимаемым американской администрацией мерам в ответ на растущие цены на нефть и бензин.По его словам, этого шага будет достаточно, чтобы восполнить дефицит топлива, пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года."Это крупнейшее высвобождение нефти из стратегических резервов за всю историю", — подчеркнул Байден.Президент США добавил, что Вашингтон предпримет этот шаг в координации с союзниками и партнерами по всему миру. "Мы уже получили обещания со стороны различных стран о том, что они высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок. Таким образом, общий объем выделяемой нефти значительно превысит миллион баррелей в день", — указал Байден.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.
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экономика, сша, джо байден, цены на нефть
20:58 31.03.2022 (обновлено: 23:55 31.03.2022)
 
США будут ежедневно направлять на рынок миллион баррелей нефти из резервов

США будут высвобождать на рынок миллион баррелей нефти в сутки в течение полугода

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Джо Байден на фоне перебоев с поставками нефти объявил, что США будут ежедневно поставлять на рынок миллион баррелей из стратегических резервов в течение шести месяцев.
"Сегодня я санкционирую высвобождение одного миллиона баррелей нефти ежедневно на протяжении последующих шести месяцев. Таким образом из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей", — сказал он во время выступления, посвященного предпринимаемым американской администрацией мерам в ответ на растущие цены на нефть и бензин.
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По его словам, этого шага будет достаточно, чтобы восполнить дефицит топлива, пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.
"Это крупнейшее высвобождение нефти из стратегических резервов за всю историю", — подчеркнул Байден.
Президент США добавил, что Вашингтон предпримет этот шаг в координации с союзниками и партнерами по всему миру.
"Мы уже получили обещания со стороны различных стран о том, что они высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок. Таким образом, общий объем выделяемой нефти значительно превысит миллион баррелей в день", — указал Байден.
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.
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