Глава МИД Индии назвал основных покупателей российской нефти
Глава МИД Индии Джайшанкар назвал Европу основным покупателем российской нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар – РИА Новости. Индия наблюдает "кампанию" в связи со своими закупками нефти у России, сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар.
"Мы некоторое время наблюдали то, что выглядит почти как кампания по этому вопросу. Я как раз сегодня читал отчет о том, что в марте Европа купила на 15% больше нефти и газа из России, чем месяцем ранее. Если вы посмотрите на основных покупателей нефти и газа из России, вы обнаружите, что большинство из них находятся в Европе", - сказал он в ходе выступления на первом "Индийско-британском форуме по стратегии будущего".
Он отметил, что "когда цены на нефть растут, для стран естественно выходить на рынок и искать выгодные предложения".
"Но я почти уверен, если мы подождем два-три месяца и посмотрим, кто является крупным покупателем российского газа и нефти, то список не будет сильно отличаться от того, что был раньше. И я подозреваю, что мы не войдем в первую десятку в этом списке", - добавил глава МИД Индии.
Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая на прошлой неделе в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. Как сообщала газета New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях.
Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.