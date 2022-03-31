https://ria.ru/20220331/neft-1781172387.html

Глава МИД Индии назвал основных покупателей российской нефти

Глава МИД Индии назвал основных покупателей российской нефти - РИА Новости, 31.03.2022

Глава МИД Индии назвал основных покупателей российской нефти

Индия наблюдает "кампанию" в связи со своими закупками нефти у России, сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:54

2022-03-31T20:54

2022-03-31T20:54

экономика

россия

индия

мид индии

европа

цены на нефть

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар – РИА Новости. Индия наблюдает "кампанию" в связи со своими закупками нефти у России, сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар."Мы некоторое время наблюдали то, что выглядит почти как кампания по этому вопросу. Я как раз сегодня читал отчет о том, что в марте Европа купила на 15% больше нефти и газа из России, чем месяцем ранее. Если вы посмотрите на основных покупателей нефти и газа из России, вы обнаружите, что большинство из них находятся в Европе", - сказал он в ходе выступления на первом "Индийско-британском форуме по стратегии будущего".Он отметил, что "когда цены на нефть растут, для стран естественно выходить на рынок и искать выгодные предложения"."Но я почти уверен, если мы подождем два-три месяца и посмотрим, кто является крупным покупателем российского газа и нефти, то список не будет сильно отличаться от того, что был раньше. И я подозреваю, что мы не войдем в первую десятку в этом списке", - добавил глава МИД Индии.Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая на прошлой неделе в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. Как сообщала газета New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях.Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780431594.html

https://ria.ru/20220330/urals-1780779193.html

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индия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, индия, мид индии, европа, цены на нефть