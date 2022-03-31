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Британия изучает возможность высвобождения нефти из резервов, сообщили СМИ
Британия изучает возможность высвобождения нефти из резервов, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.03.2022
Британия изучает возможность высвобождения нефти из резервов, сообщили СМИ
Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщает, что Великобритания изучает возможность высвобождения нефти из резервов, объемы пока не уточняются. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:20
2022-03-31T19:20
2022-03-31T19:20
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великобритания
сша
цены на нефть
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщает, что Великобритания изучает возможность высвобождения нефти из резервов, объемы пока не уточняются.Белый дом ранее сообщил, что США намерены вскоре высвободить нефть из стратегических запасов в координации с союзниками "по всему миру", другие страны также присоединятся к данному шагу.По данным агентства, британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг рассматривает возможность для Британии присоединиться к США, однако источник не сообщил, о каких объемах идет речь.
https://ria.ru/20220330/urals-1780779193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, цены на нефть
Британия изучает возможность высвобождения нефти из резервов, сообщили СМИ
Bloomberg: Британия изучает возможность высвобождения нефти из резервов