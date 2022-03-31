https://ria.ru/20220331/neft-1781027488.html
СМИ: США предостерегли Индию от увеличения импорта российской нефти
СМИ: США предостерегли Индию от увеличения импорта российской нефти - РИА Новости, 31.03.2022
СМИ: США предостерегли Индию от увеличения импорта российской нефти
Агентство Рейтер пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США предупредили Индию о "большом риске" в случае значительного увеличения РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:29
2022-03-31T11:29
2022-03-31T11:29
цены на нефть
сергей лавров
россия
сша
владимир путин
вашингтон (город)
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Агентство Рейтер пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США предупредили Индию о "большом риске" в случае значительного увеличения импорта российской нефти на фоне подготовки Вашингтона к усилению санкций против РФ.Как утверждается, Индия разрабатывает механизм торговых расчетов с Россией, в том числе посредством оплаты в рупиях. По словам источника, Вашингтон не видит проблем, если Индия будет вести торговлю с Россией в рупиях или продолжит платить в долларах, если при этом будут соблюдаться санкции."Не важно, чем они платят, не важно, что они делают - все это должно соответствовать санкциям. В противном случае они подвергают себя большому риску. Пока они соблюдают санкции и существенно не увеличивают закупки, проблем для нас нет", - заявил источник.Американский чиновник добавил, что в течение следующих нескольких дней и недель США собираются усилить санкции. "Мы говорим всем во всем мире, чтобы санкции соблюдались... Это послание для всех", - сказал он.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220328/neft-1780423773.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сергей лавров, россия, сша, владимир путин, вашингтон (город), евросоюз, санкции в отношении россии
СМИ: США предостерегли Индию от увеличения импорта российской нефти
Reuters: США предупредили Индию о "риске" в случае увеличения импорта нефти из России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Агентство Рейтер
пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США предупредили Индию о "большом риске" в случае значительного увеличения импорта российской нефти на фоне подготовки Вашингтона к усилению санкций против РФ.
"США не возражают против того, чтобы Индия покупала российскую нефть при условии, что она будет покупать ее со скидкой, без значительного увеличения по сравнению с предыдущими годами... Некоторое увеличение допускается", - приводит агентство слова чиновника, знакомого с ситуацией.
Как утверждается, Индия разрабатывает механизм торговых расчетов с Россией, в том числе посредством оплаты в рупиях. По словам источника, Вашингтон не видит проблем, если Индия будет вести торговлю с Россией в рупиях или продолжит платить в долларах, если при этом будут соблюдаться санкции.
"Не важно, чем они платят, не важно, что они делают - все это должно соответствовать санкциям. В противном случае они подвергают себя большому риску. Пока они соблюдают санкции и существенно не увеличивают закупки, проблем для нас нет", - заявил источник.
Американский чиновник добавил, что в течение следующих нескольких дней и недель США собираются усилить санкции. "Мы говорим всем во всем мире, чтобы санкции соблюдались... Это послание для всех", - сказал он.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.