https://ria.ru/20220331/neft-1781027488.html

СМИ: США предостерегли Индию от увеличения импорта российской нефти

СМИ: США предостерегли Индию от увеличения импорта российской нефти - РИА Новости, 31.03.2022

СМИ: США предостерегли Индию от увеличения импорта российской нефти

Агентство Рейтер пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США предупредили Индию о "большом риске" в случае значительного увеличения РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:29

2022-03-31T11:29

2022-03-31T11:29

цены на нефть

сергей лавров

россия

сша

владимир путин

вашингтон (город)

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Агентство Рейтер пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США предупредили Индию о "большом риске" в случае значительного увеличения импорта российской нефти на фоне подготовки Вашингтона к усилению санкций против РФ.Как утверждается, Индия разрабатывает механизм торговых расчетов с Россией, в том числе посредством оплаты в рупиях. По словам источника, Вашингтон не видит проблем, если Индия будет вести торговлю с Россией в рупиях или продолжит платить в долларах, если при этом будут соблюдаться санкции."Не важно, чем они платят, не важно, что они делают - все это должно соответствовать санкциям. В противном случае они подвергают себя большому риску. Пока они соблюдают санкции и существенно не увеличивают закупки, проблем для нас нет", - заявил источник.Американский чиновник добавил, что в течение следующих нескольких дней и недель США собираются усилить санкции. "Мы говорим всем во всем мире, чтобы санкции соблюдались... Это послание для всех", - сказал он.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/neft-1780423773.html

https://ria.ru/20220331/otkaz-1780983542.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, сергей лавров, россия, сша, владимир путин, вашингтон (город), евросоюз, санкции в отношении россии