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Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель - РИА Новости, 31.03.2022
Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в четверг утром падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T08:28
2022-03-31T08:28
2022-03-31T08:28
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.39 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,26%, до 106,69 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,43%, до 101,96 доллара.Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.На этом фоне на рынке нефти в четверг утром происходит падение цен примерно на 5%.Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначную статистику по США. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 миллиона баррелей - до 409,9 миллиона, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года. Аналитики полагали, что показатель снизился лишь на 1 миллион баррелей.По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, высокие цены на нефть также могут нанести ущерб спросу, поскольку статданные показывают, что спрос на бензин в США падает третью неделю подряд.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, минэнерго сша, brent
Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась на пять процентов, до 106,69 доллара за баррель