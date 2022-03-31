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Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель - РИА Новости, 31.03.2022
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https://ria.ru/20220331/neft-1780997364.html
Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель - РИА Новости, 31.03.2022
Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в четверг утром падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T08:28
2022-03-31T08:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
сша
минэнерго сша
brent
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.39 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,26%, до 106,69 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,43%, до 101,96 доллара.Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.На этом фоне на рынке нефти в четверг утром происходит падение цен примерно на 5%.Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначную статистику по США. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 миллиона баррелей - до 409,9 миллиона, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года. Аналитики полагали, что показатель снизился лишь на 1 миллион баррелей.По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, высокие цены на нефть также могут нанести ущерб спросу, поскольку статданные показывают, что спрос на бензин в США падает третью неделю подряд.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html
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экономика, цены на нефть, сша, минэнерго сша, brent
08:28 31.03.2022
 
Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась на пять процентов, до 106,69 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,26%, до 106,69 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,43%, до 101,96 доллара.
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Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
На этом фоне на рынке нефти в четверг утром происходит падение цен примерно на 5%.
Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначную статистику по США. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 миллиона баррелей - до 409,9 миллиона, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года. Аналитики полагали, что показатель снизился лишь на 1 миллион баррелей.
По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, высокие цены на нефть также могут нанести ущерб спросу, поскольку статданные показывают, что спрос на бензин в США падает третью неделю подряд.
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