https://ria.ru/20220331/neft-1780997364.html

Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель - РИА Новости, 31.03.2022

Цена на нефть марки Brent опустилась до 106,69 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в четверг утром падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:28

2022-03-31T08:28

2022-03-31T08:28

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром падают примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.39 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,26%, до 106,69 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,43%, до 101,96 доллара.Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.На этом фоне на рынке нефти в четверг утром происходит падение цен примерно на 5%.Кроме того, инвесторы продолжают оценивать неоднозначную статистику по США. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 миллиона баррелей - до 409,9 миллиона, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года. Аналитики полагали, что показатель снизился лишь на 1 миллион баррелей.По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, высокие цены на нефть также могут нанести ущерб спросу, поскольку статданные показывают, что спрос на бензин в США падает третью неделю подряд.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, сша, минэнерго сша, brent