https://ria.ru/20220331/neft-1780987430.html

СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов

СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов - РИА Новости, 31.03.2022

СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов

Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T03:23

2022-03-31T03:23

2022-03-31T05:25

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.Необходимость такой меры продиктована ростом цен на бензин на американском рынке, а также перебоями с поставками нефти, якобы возникшими после начала российской военной спецоперации на Украине.На фоне этих новостей Белый дом ранее объявил, что в четверг президент США Джо Байден намерен объявить о новых мерах своей администрации по борьбе с ростом цен на энергоносители на американском рынке.США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта президент Джо Байден также подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.После данного решения стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие внутри страны выступили с критикой в адрес Байдена и членов его администрации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/neft-1780423773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, сша, в мире