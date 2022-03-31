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СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов - РИА Новости, 31.03.2022
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СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов
СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов - РИА Новости, 31.03.2022
СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов
Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T03:23
2022-03-31T05:25
цены на нефть
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.Необходимость такой меры продиктована ростом цен на бензин на американском рынке, а также перебоями с поставками нефти, якобы возникшими после начала российской военной спецоперации на Украине.На фоне этих новостей Белый дом ранее объявил, что в четверг президент США Джо Байден намерен объявить о новых мерах своей администрации по борьбе с ростом цен на энергоносители на американском рынке.США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта президент Джо Байден также подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.После данного решения стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие внутри страны выступили с критикой в адрес Байдена и членов его администрации.
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цены на нефть, сша, в мире
03:23 31.03.2022 (обновлено: 05:25 31.03.2022)
 
СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов

Bloomberg: США из-за дефицита нефти рассматривают использование стратегических запасов

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей "черного золота" ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
Необходимость такой меры продиктована ростом цен на бензин на американском рынке, а также перебоями с поставками нефти, якобы возникшими после начала российской военной спецоперации на Украине.
На фоне этих новостей Белый дом ранее объявил, что в четверг президент США Джо Байден намерен объявить о новых мерах своей администрации по борьбе с ростом цен на энергоносители на американском рынке.
США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта президент Джо Байден также подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.
После данного решения стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие внутри страны выступили с критикой в адрес Байдена и членов его администрации.
Нефть - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 11:33В мире
В ОАЭ заявили о невозможности замещения поставок нефти из России
 
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