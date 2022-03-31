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Минску и Москве стоит ускорить разработку союзных научных программ - РИА Новости, 31.03.2022
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Минску и Москве стоит ускорить разработку союзных научных программ
Минску и Москве стоит ускорить разработку союзных научных программ - РИА Новости, 31.03.2022
Минску и Москве стоит ускорить разработку союзных научных программ
Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в условиях западных санкций актуальным является ускорение времени подготовки и принятия научных... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:14
2022-03-31T17:14
союзное государство
белоруссия
россия
минск
санкции в отношении россии
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в условиях западных санкций актуальным является ускорение времени подготовки и принятия научных программ Союзного государства.Он выразил уверенность, что в постоянном комитете Союзного государства к этому вопросу внимательно отнесутся.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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белоруссия, россия, минск, санкции в отношении россии
17:14 31.03.2022
 

Минску и Москве стоит ускорить разработку союзных научных программ

© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в условиях западных санкций актуальным является ускорение времени подготовки и принятия научных программ Союзного государства.
"Чтобы эффективно противодействовать санкциям, давлению со стороны недружественных стран, необходимо быстро принимать решения. Считаю, что настало время пересмотреть подходы к формированию программ Союзного государства - сократить время их разработки и рассмотрения", - сказал министр, выступая в Минске на экспертно-медийном форуме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития", посвященном дню единения народов Белоруссии и России.
Он выразил уверенность, что в постоянном комитете Союзного государства к этому вопросу внимательно отнесутся.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Министр экономики Белоруссии Александр Червяков - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
16:49Союзное государство
Белоруссия предлагает России создать единую площадку для технологий
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияМинскСанкции в отношении России
 
 
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