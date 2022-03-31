https://ria.ru/20220331/nauchprogrammy-1781133011.html

Минску и Москве стоит ускорить разработку союзных научных программ

Минску и Москве стоит ускорить разработку союзных научных программ - РИА Новости, 31.03.2022

Минску и Москве стоит ускорить разработку союзных научных программ

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в условиях западных санкций актуальным является ускорение времени подготовки и принятия научных... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:14

2022-03-31T17:14

2022-03-31T17:14

союзное государство

белоруссия

россия

минск

санкции в отношении россии

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в условиях западных санкций актуальным является ускорение времени подготовки и принятия научных программ Союзного государства.Он выразил уверенность, что в постоянном комитете Союзного государства к этому вопросу внимательно отнесутся.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220331/ploschadka-1781121277.html

белоруссия

россия

минск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, минск, санкции в отношении россии