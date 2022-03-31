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СМИ: в Германии обсуждают национализацию дочек "Газпрома" и "Роснефти" - РИА Новости, 31.03.2022
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СМИ: в Германии обсуждают национализацию дочек "Газпрома" и "Роснефти"
СМИ: в Германии обсуждают национализацию дочек "Газпрома" и "Роснефти" - РИА Новости, 31.03.2022
СМИ: в Германии обсуждают национализацию дочек "Газпрома" и "Роснефти"
В Минэкономики Германии обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в свете возможного прекращения поставок топлива из России,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:06
2022-03-31T23:12
экономика
германия
украина
газпром
роснефть
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БЕРЛИН, 31 мар — РИА Новости. В Минэкономики Германии обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в свете возможного прекращения поставок топлива из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.Как пишет издание, военные действия на Украине "позволили зреть планам в федеральном министерстве экономики, которые были немыслимы всего несколько недель назад". По информации Handelsblatt, руководство ведомства прорабатывает "значительно более далеко идущие шаги", например "внутри разыгрывается экспроприация и национализация немецких дочерних компаний российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть"". Причиной таких дискуссий, "в которых также участвует канцлер Олаф Шольц", являются опасения по поводу безопасности поставок в Германии, утверждает издание.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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экономика, германия, украина, газпром, роснефть
22:06 31.03.2022 (обновлено: 23:12 31.03.2022)
 
СМИ: в Германии обсуждают национализацию дочек "Газпрома" и "Роснефти"

Handelsblatt: Минэкономики ФРГ обсуждает национализацию дочек "Газпрома" и "Роснефти"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Запорный кран на компрессорной станции
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БЕРЛИН, 31 мар — РИА Новости. В Минэкономики Германии обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в свете возможного прекращения поставок топлива из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Как пишет издание, военные действия на Украине "позволили зреть планам в федеральном министерстве экономики, которые были немыслимы всего несколько недель назад".
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По информации Handelsblatt, руководство ведомства прорабатывает "значительно более далеко идущие шаги", например "внутри разыгрывается экспроприация и национализация немецких дочерних компаний российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть"".
Причиной таких дискуссий, "в которых также участвует канцлер Олаф Шольц", являются опасения по поводу безопасности поставок в Германии, утверждает издание.
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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