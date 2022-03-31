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"Российские хакеры" пытались атаковать центр НАТО, утверждает Google
"Российские хакеры" пытались атаковать центр НАТО, утверждает Google - РИА Новости, 31.03.2022
"Российские хакеры" пытались атаковать центр НАТО, утверждает Google
Американская интернет-компания Google заявила, что якобы базирующиеся в России хакеры попытались атаковать военные органы нескольких стран Восточной Европы и... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:45
2022-03-31T12:45
2022-03-31T12:45
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Американская интернет-компания Google заявила, что якобы базирующиеся в России хакеры попытались атаковать военные органы нескольких стран Восточной Европы и центр передового опыта НАТО.Отмечается, что подозрительные рассылки были отправлены с вновь созданных аккаунтов в Gmail на внешние аккаунты. Неизвестно, была ли кибератака успешной, добавила TAG.По данным Google, Coldriver – базирующаяся в России группировка хакеров, также известных как Calisto, занимающихся фишинговыми рассылками.Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, дмитрий песков, москва, россия, google, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
"Российские хакеры" пытались атаковать центр НАТО, утверждает Google
Google обвинил "российских хакеров" в попытках атаковать центр НАТО и военные органы в ЕС