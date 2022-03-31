https://ria.ru/20220331/nato-1781048254.html

"Российские хакеры" пытались атаковать центр НАТО, утверждает Google

"Российские хакеры" пытались атаковать центр НАТО, утверждает Google - РИА Новости, 31.03.2022

"Российские хакеры" пытались атаковать центр НАТО, утверждает Google

Американская интернет-компания Google заявила, что якобы базирующиеся в России хакеры попытались атаковать военные органы нескольких стран Восточной Европы и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:45

2022-03-31T12:45

2022-03-31T12:45

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Американская интернет-компания Google заявила, что якобы базирующиеся в России хакеры попытались атаковать военные органы нескольких стран Восточной Европы и центр передового опыта НАТО.Отмечается, что подозрительные рассылки были отправлены с вновь созданных аккаунтов в Gmail на внешние аккаунты. Неизвестно, была ли кибератака успешной, добавила TAG.По данным Google, Coldriver – базирующаяся в России группировка хакеров, также известных как Calisto, занимающихся фишинговыми рассылками.Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, технологии, дмитрий песков, москва, россия, google, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии