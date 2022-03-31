Рейтинг@Mail.ru
ФНС разъяснила, как заплатить налог по УСН в 2022 году - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/nalogi-1781048751.html
ФНС разъяснила, как заплатить налог по УСН в 2022 году
ФНС разъяснила, как заплатить налог по УСН в 2022 году - РИА Новости, 31.03.2022
ФНС разъяснила, как заплатить налог по УСН в 2022 году
Федеральная налоговая служба (ФНС) России объяснила, как заплатить налог по упрощенной системе в 2022 году: платить необходимо ежемесячно одну шестую часть,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:47
2022-03-31T12:55
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/72/1495847245_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_e5dafaaa2da773421734d17bad1f10d4.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России объяснила, как заплатить налог по упрощенной системе в 2022 году: платить необходимо ежемесячно одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты, говорится в сообщении ведомства.Ранее в четверг пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода срока уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса.Продление сроков уплаты налога по упрощённой системе касается предприятий, связанных в том числе с деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений."В новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа", - отмечает ФНС.Таким образом, сроки уплаты налога по УСН за 2021 год переносятся для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года, а для ИП - с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. "Срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20220325/nalog-1780107096.html
https://ria.ru/20220322/nalog-1779466757.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/72/1495847245_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a73e154bcb9b2ccbb170111d9f5a10f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
12:47 31.03.2022 (обновлено: 12:55 31.03.2022)
 
ФНС разъяснила, как заплатить налог по УСН в 2022 году

ФНС разъяснила россиянам, как заплатить налог по упрощенной системе в 2022 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России объяснила, как заплатить налог по упрощенной системе в 2022 году: платить необходимо ежемесячно одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты, говорится в сообщении ведомства.
Ранее в четверг пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода срока уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса.
НДС - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:36
НДС: как и когда платить, льготы и способы снижения ставки
Продление сроков уплаты налога по упрощённой системе касается предприятий, связанных в том числе с деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений.
"В новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа", - отмечает ФНС.
Таким образом, сроки уплаты налога по УСН за 2021 год переносятся для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года, а для ИП - с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. "Срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года", - добавляет ведомство.
Мужчина изучает документы - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 17:07
Налог на дивиденды: кто должен платить, сроки, как рассчитать
 
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала