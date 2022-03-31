https://ria.ru/20220331/nalog-1781016496.html
Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса
Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса - РИА Новости, 31.03.2022
Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода срока уплаты налога по упрощенной РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:43
2022-03-31T10:43
2022-03-31T10:43
экономика
правительство рф
санкции в отношении россии
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода срока уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина."Срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода", - говорится в сообщении.Как отмечается, продление сроков уплаты налога по упрощенной системе касается предприятий, связанных в том числе с деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений.
https://ria.ru/20220329/biznes-1780497292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, санкции в отношении россии, михаил мишустин
Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса
Правительство продлило на полгода срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода срока уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина.
"Срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода", - говорится в сообщении.
Как отмечается, продление сроков уплаты налога по упрощенной системе касается предприятий, связанных в том числе с деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений.