https://ria.ru/20220331/nalog-1781016496.html

Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса

Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса - РИА Новости, 31.03.2022

Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода срока уплаты налога по упрощенной РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:43

2022-03-31T10:43

2022-03-31T10:43

экономика

правительство рф

санкции в отношении россии

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода срока уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина."Срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода", - говорится в сообщении.Как отмечается, продление сроков уплаты налога по упрощенной системе касается предприятий, связанных в том числе с деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений.

https://ria.ru/20220329/biznes-1780497292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, правительство рф, санкции в отношении россии, михаил мишустин