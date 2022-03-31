https://ria.ru/20220331/nagrady-1781130184.html

Замглавы Минобороны вручил награды военным, раненным на Украине

Замглавы Минобороны вручил награды военным, раненным на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

Замглавы Минобороны вручил награды военным, раненным на Украине

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил госнаграды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщили... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:09

2022-03-31T17:09

2022-03-31T17:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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юнус-бек евкуров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил госнаграды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - сказали в ведомстве. Там отметили, что военным вручены 18 медалей "За Отвагу". Ранее о награждении военнослужащих был подписан указ президента России."От имени министра обороны РФ и от себя лично желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, восстановить силы и вернуться в строй к боевым товарищам", - сказал Евкуров.Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил замминистра, что в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих.После выписки военные будут направлены на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781033837.html

https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780615894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, юнус-бек евкуров, ситуация в днр и лнр