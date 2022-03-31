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Замглавы Минобороны вручил награды военным, раненным на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/nagrady-1781130184.html
Замглавы Минобороны вручил награды военным, раненным на Украине
Замглавы Минобороны вручил награды военным, раненным на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
Замглавы Минобороны вручил награды военным, раненным на Украине
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил госнаграды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщили... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:09
2022-03-31T17:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
юнус-бек евкуров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил госнаграды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - сказали в ведомстве. Там отметили, что военным вручены 18 медалей "За Отвагу". Ранее о награждении военнослужащих был подписан указ президента России."От имени министра обороны РФ и от себя лично желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, восстановить силы и вернуться в строй к боевым товарищам", - сказал Евкуров.Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил замминистра, что в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих.После выписки военные будут направлены на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781033837.html
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в мире, россия, юнус-бек евкуров, ситуация в днр и лнр
17:09 31.03.2022
 
Замглавы Минобороны вручил награды военным, раненным на Украине

Замглавы Минобороны Евкуров вручил медали "За отвагу" военным, раненным на Украине

© РИА Новости / Алексей Ерешко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил госнаграды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - сказали в ведомстве. Там отметили, что военным вручены 18 медалей "За Отвагу". Ранее о награждении военнослужащих был подписан указ президента России.
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
11:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих
"От имени министра обороны РФ и от себя лично желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, восстановить силы и вернуться в строй к боевым товарищам", - сказал Евкуров.
Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил замминистра, что в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих.
После выписки военные будут направлены на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории.
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