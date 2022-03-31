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Наемник из США заявил, что его хотели убить после отказа воевать без оружия - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/naemnik-1781170358.html
Наемник из США заявил, что его хотели убить после отказа воевать без оружия
Наемник из США заявил, что его хотели убить после отказа воевать без оружия - РИА Новости, 31.03.2022
Наемник из США заявил, что его хотели убить после отказа воевать без оружия
Американский наемник Генри Хофт рассказал, что члены действующей на Украине диверсионно-разведывательной группы "Грузинский национальный легион" планировали... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:42
2022-03-31T20:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американский наемник Генри Хофт рассказал, что члены действующей на Украине диверсионно-разведывательной группы "Грузинский национальный легион" планировали убить его после того, как он отказался ехать воевать в Киев без оружия.По словам Хофта, который дал интервью порталу Grayzone, "Грузинский национальный легион" до этого отправил другую группу наемников в Киев без оружия. Хофт и его напарники решили, что не пойдут в столицу до тех пор, пока им не дадут оружие и боеприпасы. После этого украинский солдат сказал наемнику, что грузины "угрожают выстрелить ему в спину". Члены легиона якобы планировали убить Хофта и выдать его смерть за результат боестолкновений. Узнав об этом, наемники вернулись в Польшу."Они хотят свести потери среди своих людей к минимуму. Поэтому если у вас есть группа иностранцев, которые прибыли в качестве добровольцев, отправляйте их первыми", - сказал Хофт. Однако, по данным портала, который ссылается на показания ряда наемников, Киев предоставляет наемникам постоянный вид на жительство и в случае их смерти выдают их за погибших украинцев.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что на Украине под координацией украинских военных действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств.
https://ria.ru/20220326/naemniki-1780265352.html
https://ria.ru/20220322/naemniki-1779460105.html
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в мире, россия, украина, сша, ситуация в днр и лнр
20:42 31.03.2022 (обновлено: 20:46 31.03.2022)
 
Наемник из США заявил, что его хотели убить после отказа воевать без оружия

Наемник из США Хофт заявил, что его хотели убить после отказа воевать в Киеве без оружия

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американский наемник Генри Хофт рассказал, что члены действующей на Украине диверсионно-разведывательной группы "Грузинский национальный легион" планировали убить его после того, как он отказался ехать воевать в Киев без оружия.
По словам Хофта, который дал интервью порталу Grayzone, "Грузинский национальный легион" до этого отправил другую группу наемников в Киев без оружия. Хофт и его напарники решили, что не пойдут в столицу до тех пор, пока им не дадут оружие и боеприпасы. После этого украинский солдат сказал наемнику, что грузины "угрожают выстрелить ему в спину". Члены легиона якобы планировали убить Хофта и выдать его смерть за результат боестолкновений. Узнав об этом, наемники вернулись в Польшу.
Бульвар Шевченко в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 19:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военный из ДНР рассказал об иностранных наемниках, воюющих в Мариуполе
"Они хотят свести потери среди своих людей к минимуму. Поэтому если у вас есть группа иностранцев, которые прибыли в качестве добровольцев, отправляйте их первыми", - сказал Хофт. Однако, по данным портала, который ссылается на показания ряда наемников, Киев предоставляет наемникам постоянный вид на жительство и в случае их смерти выдают их за погибших украинцев.
"Возможно, последний раз, когда мы ввязались в нечто настолько скверное, был Вьетнам, но тогда у нас была поддержка с воздуха. У вас нет поддержки с воздуха (на Украине – ред.), у вас нет превосходства артиллерии", - отметил наемник.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что на Украине под координацией украинских военных действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион", члены которой участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств.
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