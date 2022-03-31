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В Германии возмутились планами правительства сократить производство мяса

В Германии возмутились планами правительства сократить производство мяса - РИА Новости, 31.03.2022

В Германии возмутились планами правительства сократить производство мяса

Депутат бундестага, член партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель раскритиковала идею министра экономического развития Свеньи Шульце сократить... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T06:36

2022-03-31T06:36

2022-03-31T10:57

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Депутат бундестага, член партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель раскритиковала идею министра экономического развития Свеньи Шульце сократить производство свинины. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке*.Ранее Шульце заявила, что если в Германии снизить производство свинины на 30 процентов, то освободится около миллиона гектаров пахотных земель — одна десятая от всей площади обрабатываемой земли в стране, которые можно использовать для выращивания пшеницы."В очередной раз федеральное правительство хочет диктовать, что нам есть", — заявила Вайдель.По ее словам, правительство Германии продемонстрировали "вопиющую некомпетентность". Министр, отметила депутат, прикрываясь идей благополучия собственного народа, хочет вырастить более пяти миллионов тонн зерна, чтобы затем экспортировать его в развивающиеся страны.Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Москвой, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220317/nemtsy-1778639791.html

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в мире, германия, мясо, россия, украина