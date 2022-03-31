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Посетители парков Подмосковья смогут послушать музыку, отсканировав QR-код
Посетители парков Подмосковья смогут послушать музыку, отсканировав QR-код - РИА Новости, 31.03.2022
Посетители парков Подмосковья смогут послушать музыку, отсканировав QR-код
Парки Московской области этой весной "зазвучат" – посетители смогут отсканировать QR-код с табличек в парке и с помощью специального приложения выбрать плейлист РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:06
2022-03-31T20:06
2022-03-31T20:06
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Парки Московской области этой весной "зазвучат" – посетители смогут отсканировать QR-код с табличек в парке и с помощью специального приложения выбрать плейлист для прогулки, пробежки или другой активности. Дети смогут послушать сказки. О проекте рассказал телеканал "360" со ссылкой на министра культуры региона Елену Харламову."Нам хотелось, чтобы парки стали любимым местом отдыха жителей и гостей региона, чтобы они были местом, где можно хорошо провести время всей семьей, отдохнуть от тяжелой рабочей недели и набраться сил перед новой, на время забыть о проблемах", – рассказала министр.Пока в рамках проекта "озвучили" парк Малевича в Одинцовском городском округе, а с 1 апреля к проекту подключат и другие парки.
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