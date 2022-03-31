https://ria.ru/20220331/murmansk-1781055913.html

Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином

Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином - РИА Новости, 31.03.2022

Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином

Депутаты городского совета Мурманска на очередном заседании в четверг приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:17

2022-03-31T13:17

2022-03-31T13:17

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МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Депутаты городского совета Мурманска на очередном заседании в четверг приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как власти этого города приняли аналогичное решение в одностороннем порядке, передает корреспондент РИА Новости.В начале марта этого года стало известно о том, что Щецин в одностороннем порядке расторг договор о побратимских связях с Мурманском. Мурманские депутаты сделали аналогичный шаг со своей стороны и проголосовали за разрыв побратимских связей."Решение принято", - сказала председательствующая на заседании депутат Тамара Прямикова.Восьмого апреля 1993 года в здании Щецинского городского Совета было подписано соглашение об установлении побратимских связей между старинным польским городом Щецин и Мурманском.Всего у Мурманска теперь насчитывается 10 городов побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.

https://ria.ru/20220323/razryv-1779671529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, мурманск, норвегия, финляндия, тромсе, польша, щецин