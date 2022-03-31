Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином
В горсовете Мурманска приняли решение разорвать побратимские связи с польским Щецином
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПортальные краны Мурманского морского торгового порта
Портальные краны Мурманского морского торгового порта
МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Депутаты городского совета Мурманска на очередном заседании в четверг приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как власти этого города приняли аналогичное решение в одностороннем порядке, передает корреспондент РИА Новости.
В начале марта этого года стало известно о том, что Щецин в одностороннем порядке расторг договор о побратимских связях с Мурманском. Мурманские депутаты сделали аналогичный шаг со своей стороны и проголосовали за разрыв побратимских связей.
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"Решение принято", - сказала председательствующая на заседании депутат Тамара Прямикова.
Восьмого апреля 1993 года в здании Щецинского городского Совета было подписано соглашение об установлении побратимских связей между старинным польским городом Щецин и Мурманском.
Всего у Мурманска теперь насчитывается 10 городов побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.