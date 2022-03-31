Рейтинг@Mail.ru
Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/murmansk-1781055913.html
Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином
Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином - РИА Новости, 31.03.2022
Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином
Депутаты городского совета Мурманска на очередном заседании в четверг приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:17
2022-03-31T13:17
в мире
россия
мурманск
норвегия
финляндия
тромсе
польша
щецин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755577328_0:87:2569:1532_1920x0_80_0_0_0c1cd1cc0458fe1019ddaa4ed15212a6.jpg
МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Депутаты городского совета Мурманска на очередном заседании в четверг приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как власти этого города приняли аналогичное решение в одностороннем порядке, передает корреспондент РИА Новости.В начале марта этого года стало известно о том, что Щецин в одностороннем порядке расторг договор о побратимских связях с Мурманском. Мурманские депутаты сделали аналогичный шаг со своей стороны и проголосовали за разрыв побратимских связей."Решение принято", - сказала председательствующая на заседании депутат Тамара Прямикова.Восьмого апреля 1993 года в здании Щецинского городского Совета было подписано соглашение об установлении побратимских связей между старинным польским городом Щецин и Мурманском.Всего у Мурманска теперь насчитывается 10 городов побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.
https://ria.ru/20220323/razryv-1779671529.html
россия
мурманск
норвегия
финляндия
тромсе
польша
щецин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755577328_205:0:2364:1619_1920x0_80_0_0_9837362a519c3faeb285f333257ba774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мурманск, норвегия, финляндия, тромсе, польша, щецин
13:17 31.03.2022
 
Мурманск разорвал побратимские связи с польским Щецином

В горсовете Мурманска приняли решение разорвать побратимские связи с польским Щецином

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПортальные краны Мурманского морского торгового порта
Портальные краны Мурманского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Портальные краны Мурманского морского торгового порта
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Депутаты городского совета Мурманска на очередном заседании в четверг приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как власти этого города приняли аналогичное решение в одностороннем порядке, передает корреспондент РИА Новости.
В начале марта этого года стало известно о том, что Щецин в одностороннем порядке расторг договор о побратимских связях с Мурманском. Мурманские депутаты сделали аналогичный шаг со своей стороны и проголосовали за разрыв побратимских связей.
Собор Святого Михаила в Ковентри
23 марта, 16:24
Ковентри объявил о разрыве побратимских связей с Волгоградом
"Решение принято", - сказала председательствующая на заседании депутат Тамара Прямикова.
Восьмого апреля 1993 года в здании Щецинского городского Совета было подписано соглашение об установлении побратимских связей между старинным польским городом Щецин и Мурманском.
Всего у Мурманска теперь насчитывается 10 городов побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.
 
В миреРоссияМурманскНорвегияФинляндияТромсеПольшаЩецин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала