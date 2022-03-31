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МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, заявил Борисов - РИА Новости, 31.03.2022
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МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, заявил Борисов
МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, заявил Борисов - РИА Новости, 31.03.2022
МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, заявил Борисов
Запланированные серийные объемы российских самолетов МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:57
2022-03-31T20:57
экономика
технологии
россия
объединенная двигателестроительная корпорация
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции в отношении россии
украина
мс-21
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запланированные серийные объемы российских самолетов МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.По его словам, нужно предусмотреть расширение производства на предприятиях ОДК для выпуска этой модели двигателя."Сдвижка серийного производства двух флагманских моделей (МС-21- ред.) на год и на два будет заполнена организацией серийного производства уже существующих моделей", - сказал вице-премьер. Он уточнил, что речь идет о Ту-214 и при необходимости Ил-96-400.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html
россия
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экономика, технологии, россия, объединенная двигателестроительная корпорация, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, украина, мс-21
20:57 31.03.2022
 
МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, заявил Борисов

Вице-премьер Борисов заявил, что МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСреднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запланированные серийные объемы российских самолетов МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Мы рассчитывали в части МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Значит, те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, нужно предусмотреть расширение производства на предприятиях ОДК для выпуска этой модели двигателя.
"Сдвижка серийного производства двух флагманских моделей (МС-21- ред.) на год и на два будет заполнена организацией серийного производства уже существующих моделей", - сказал вице-премьер. Он уточнил, что речь идет о Ту-214 и при необходимости Ил-96-400.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:40
Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году
 
ЭкономикаТехнологииРоссияОбъединенная двигателестроительная корпорацияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Санкции в отношении РоссииУкраинаМС-21
 
 
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