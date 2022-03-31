https://ria.ru/20220331/ms-21-1781172583.html

МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, заявил Борисов

МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, заявил Борисов - РИА Новости, 31.03.2022

МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, заявил Борисов

Запланированные серийные объемы российских самолетов МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:57

2022-03-31T20:57

2022-03-31T20:57

экономика

технологии

россия

объединенная двигателестроительная корпорация

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции в отношении россии

украина

мс-21

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запланированные серийные объемы российских самолетов МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.По его словам, нужно предусмотреть расширение производства на предприятиях ОДК для выпуска этой модели двигателя."Сдвижка серийного производства двух флагманских моделей (МС-21- ред.) на год и на два будет заполнена организацией серийного производства уже существующих моделей", - сказал вице-премьер. Он уточнил, что речь идет о Ту-214 и при необходимости Ил-96-400.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, технологии, россия, объединенная двигателестроительная корпорация, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии, украина, мс-21