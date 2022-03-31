https://ria.ru/20220331/morpekh-1781182389.html

Экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять, пишут СМИ

Экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2022

Экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять, пишут СМИ

Британская газета Telegraph утверждает, что бывший американский морской пехотинец, 81-летний стрелок из Лас-Вегаса поехал на Украину, чтобы обучать местную... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T22:58

2022-03-31T22:58

2022-03-31T22:58

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ситуация в днр и лнр

львов

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Британская газета Telegraph утверждает, что бывший американский морской пехотинец, 81-летний стрелок из Лас-Вегаса поехал на Украину, чтобы обучать местную молодежь, в том числе девушек, стрелять из автомата Калашникова.По данным газеты, чтобы добраться до Львова, постоялец дома престарелых Джон Стром сначала отправился в Финикс, откуда долетел до Лондона, а после - до польского Кракова. Из Польши он на автобусе добрался до Львова.Сам пожилой мужчина заявляет, что читал новости и посчитал, что "должен прийти на помощь". Прибыв на Украину неделю назад, согласно информации газеты, бывший морской пехотинец начал учить молодых девушек стрелять. По утверждению издания, он не первый иностранец с опытом использования оружия, который обучает местных жителей, однако самый пожилой из волонтеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/naemnik-1781170358.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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сша

украина

львов

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр, львов