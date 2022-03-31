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Экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/morpekh-1781182389.html
Экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять, пишут СМИ
Экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2022
Экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять, пишут СМИ
Британская газета Telegraph утверждает, что бывший американский морской пехотинец, 81-летний стрелок из Лас-Вегаса поехал на Украину, чтобы обучать местную... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:58
2022-03-31T22:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
украина
ситуация в днр и лнр
львов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Британская газета Telegraph утверждает, что бывший американский морской пехотинец, 81-летний стрелок из Лас-Вегаса поехал на Украину, чтобы обучать местную молодежь, в том числе девушек, стрелять из автомата Калашникова.По данным газеты, чтобы добраться до Львова, постоялец дома престарелых Джон Стром сначала отправился в Финикс, откуда долетел до Лондона, а после - до польского Кракова. Из Польши он на автобусе добрался до Львова.Сам пожилой мужчина заявляет, что читал новости и посчитал, что "должен прийти на помощь". Прибыв на Украину неделю назад, согласно информации газеты, бывший морской пехотинец начал учить молодых девушек стрелять. По утверждению издания, он не первый иностранец с опытом использования оружия, который обучает местных жителей, однако самый пожилой из волонтеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/naemnik-1781170358.html
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россия
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60
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в мире, россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр, львов
22:58 31.03.2022
 
Экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять, пишут СМИ

Telegraph сообщила, что 81-летний экс-морпех из США поехал во Львов учить девушек стрелять

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Британская газета Telegraph утверждает, что бывший американский морской пехотинец, 81-летний стрелок из Лас-Вегаса поехал на Украину, чтобы обучать местную молодежь, в том числе девушек, стрелять из автомата Калашникова.
По данным газеты, чтобы добраться до Львова, постоялец дома престарелых Джон Стром сначала отправился в Финикс, откуда долетел до Лондона, а после - до польского Кракова. Из Польши он на автобусе добрался до Львова.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 20:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наемник из США заявил, что его хотели убить после отказа воевать без оружия
Сам пожилой мужчина заявляет, что читал новости и посчитал, что "должен прийти на помощь". Прибыв на Украину неделю назад, согласно информации газеты, бывший морской пехотинец начал учить молодых девушек стрелять. По утверждению издания, он не первый иностранец с опытом использования оружия, который обучает местных жителей, однако самый пожилой из волонтеров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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