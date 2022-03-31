https://ria.ru/20220331/molnupiravir-1781010400.html
Молнупиравир внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
Молнупиравир внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств - РИА Новости, 31.03.2022
Молнупиравир внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
Препарат для лечения коронавирусной инфекции молнупиравир включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:12
2022-03-31T10:12
2022-03-31T10:22
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
коронавирусы
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Препарат для лечения коронавирусной инфекции молнупиравир включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщается на сайте правительства России.Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уточняется в материале."В обновлённый перечень добавлен препарат молнупиравир, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Для противовирусного препарата фавипиравир, ранее включённого в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы – порошок, концентрат, лиофилизат", - говорится в сообщении.Цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.Кроме того, препараты из данного перечня бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача. Поэтому, чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан, отмечается в материале. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, коронавирусы, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество
10:12 31.03.2022 (обновлено: 10:22 31.03.2022)
Молнупиравир внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
Правительство внесло молнупиравир в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Препарат для лечения коронавирусной инфекции молнупиравир включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщается на сайте
правительства России.
Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал распоряжение о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уточняется в материале.
"В обновлённый перечень добавлен препарат молнупиравир, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Для противовирусного препарата фавипиравир, ранее включённого в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы – порошок, концентрат, лиофилизат", - говорится в сообщении.
Цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Кроме того, препараты из данного перечня бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача. Поэтому, чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан, отмечается в материале. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.