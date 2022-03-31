https://ria.ru/20220331/molnupiravir-1781010400.html

Молнупиравир внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Молнупиравир внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств - РИА Новости, 31.03.2022

Молнупиравир внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Препарат для лечения коронавирусной инфекции молнупиравир включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:12

2022-03-31T10:12

2022-03-31T10:22

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михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Препарат для лечения коронавирусной инфекции молнупиравир включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщается на сайте правительства России.Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уточняется в материале."В обновлённый перечень добавлен препарат молнупиравир, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Для противовирусного препарата фавипиравир, ранее включённого в перечень, добавлены три дополнительные лекарственные формы – порошок, концентрат, лиофилизат", - говорится в сообщении.Цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.Кроме того, препараты из данного перечня бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача. Поэтому, чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан, отмечается в материале. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, коронавирус в россии, коронавирусы, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество