https://ria.ru/20220331/miny-1781176032.html

Минобороны назвало заявление о российских минах в Черном море абсурдными

Минобороны назвало заявление о российских минах в Черном море абсурдными - РИА Новости, 31.03.2022

Минобороны назвало заявление о российских минах в Черном море абсурдными

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал абсурдным и наглым заявление украинского МИД о том, что... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:36

2022-03-31T21:36

2022-03-31T21:58

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал абсурдным и наглым заявление украинского МИД о том, что обнаруженные в Черном море мины – не украинские, а российские."В заявлении министерства иностранных дел Украины указано, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы были использованы российской стороной в качестве "бесконтрольных дрейфующих боеприпасов". Данное заявление по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает своей наглостью и глупостью", - сказал Мизинцев.По его словам, российские компетентные специалисты идентифицировали обнаруженные морские якорные мины как "Изделие 730", состоящее на вооружении только военно-морских сил Украины. Мизинцев отметил, что в Военно-морском флоте России они утилизированы еще в 2016 году."Украинские власти в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море цинично пытаются обвинить в этом Российскую Федерацию", - заявил генерал.Он отметил, что ВС РФ в ходе специальной военной операции строго и неукоснительно реализуют меры по обеспечению гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях, не применяют и не будут применять морское минное оружие.Генерал добавил, что ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывается гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. При этом украинская сторона готовность обеспечить безопасный выход иностранных судов в район сбора по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении этого вопроса, отметил Мизинцев."В очередной раз призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - заявил он.Между тем украинская сторона продолжает блокировать в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного более 60 иностранных судов. Созданные киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море угрозы обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

https://ria.ru/20220329/miny-1780754993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, вооруженные силы рф, украина