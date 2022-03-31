21:36 31.03.2022 (обновлено: 21:58 31.03.2022)
Минобороны назвало заявление о российских минах в Черном море абсурдными
Минобороны назвало заявление Украины о российских минах в Черном море абсурдными
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал абсурдным и наглым заявление украинского МИД о том, что обнаруженные в Черном море мины – не украинские, а российские.
"В заявлении министерства иностранных дел Украины указано, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы были использованы российской стороной в качестве "бесконтрольных дрейфующих боеприпасов". Данное заявление по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает своей наглостью и глупостью", - сказал Мизинцев.
"Украинские власти в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море цинично пытаются обвинить в этом Российскую Федерацию", - заявил генерал.
Он отметил, что ВС РФ в ходе специальной военной операции строго и неукоснительно реализуют меры по обеспечению гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях, не применяют и не будут применять морское минное оружие.
Генерал добавил, что ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывается гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. При этом украинская сторона готовность обеспечить безопасный выход иностранных судов в район сбора по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении этого вопроса, отметил Мизинцев.
"В очередной раз призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - заявил он.
Между тем украинская сторона продолжает блокировать в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного более 60 иностранных судов. Созданные киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море угрозы обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.