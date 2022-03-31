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Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 31.03.2022
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Более 4,5 миллиона граждан, среди которых 6472 иностранцев из 18 государств, в качестве "живого щита" удерживаются в крупных населенных пунктах на Украине... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T21:34
2022-03-31T21:34
2022-03-31T21:34
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 4,5 миллиона граждан, среди которых 6472 иностранцев из 18 государств, в качестве "живого щита" удерживаются в крупных населенных пунктах на Украине неонацистами, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6472 иностранца из 18 государств", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781131998.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернигов, харьков, киев, украина, россия
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Минобороны: украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей