https://ria.ru/20220331/minoborony-1781175679.html

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

Более 4,5 миллиона граждан, среди которых 6472 иностранцев из 18 государств, в качестве "живого щита" удерживаются в крупных населенных пунктах на Украине... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:34

2022-03-31T21:34

2022-03-31T21:34

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 4,5 миллиона граждан, среди которых 6472 иностранцев из 18 государств, в качестве "живого щита" удерживаются в крупных населенных пунктах на Украине неонацистами, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6472 иностранца из 18 государств", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781131998.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, чернигов, харьков, киев, украина, россия