https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781032461.html
Сообщение о минировании главного здания СПбГУ не подтвердилось
Сообщение о минировании главного здания СПбГУ не подтвердилось - РИА Новости, 31.03.2022
Сообщение о минировании главного здания СПбГУ не подтвердилось
Эвакуированные из-за сообщения о "минировании" люди вернулись в главное здание СПбГУ в Петербурге, угроза не подтвердилась, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:45
2022-03-31T11:45
2022-03-31T11:45
происшествия
россия
спбгу
ложные сообщения о минировании зданий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Эвакуированные из-за сообщения о "минировании" люди вернулись в главное здание СПбГУ в Петербурге, угроза не подтвердилась, сообщила пресс-служба вуза."Проверка по адресу Университетская наб., 7-9 завершена. Угроз не обнаружено. Сотрудники и обучающиеся возвращены в здания", - говорится в сообщении.С начала марта здания университета эвакуировали несколько раз, во всех случаях угрозы были ложными.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781011864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, спбгу, ложные сообщения о минировании зданий
Сообщение о минировании главного здания СПбГУ не подтвердилось
Угроза минирования главного здания СПбГУ оказалась ложной