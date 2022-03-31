https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781032461.html

Сообщение о минировании главного здания СПбГУ не подтвердилось

Сообщение о минировании главного здания СПбГУ не подтвердилось - РИА Новости, 31.03.2022

Сообщение о минировании главного здания СПбГУ не подтвердилось

Эвакуированные из-за сообщения о "минировании" люди вернулись в главное здание СПбГУ в Петербурге, угроза не подтвердилась, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:45

2022-03-31T11:45

2022-03-31T11:45

происшествия

россия

спбгу

ложные сообщения о минировании зданий

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Эвакуированные из-за сообщения о "минировании" люди вернулись в главное здание СПбГУ в Петербурге, угроза не подтвердилась, сообщила пресс-служба вуза."Проверка по адресу Университетская наб., 7-9 завершена. Угроз не обнаружено. Сотрудники и обучающиеся возвращены в здания", - говорится в сообщении.С начала марта здания университета эвакуировали несколько раз, во всех случаях угрозы были ложными.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781011864.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, спбгу, ложные сообщения о минировании зданий