https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781011864.html
Главное здание СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Главное здание СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 31.03.2022
Главное здание СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Эвакуация людей из главного здания СПбГУ на Университетской набережной проходит в Петербурге из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:21
2022-03-31T10:21
2022-03-31T10:21
происшествия
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Эвакуация людей из главного здания СПбГУ на Университетской набережной проходит в Петербурге из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба вуза."31.03.2022 в 09.32 поступило сообщение о заминировании здания СПбГУ по адресу: Университетская наб., 7-9 (главное здание университета). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.На место вызваны экстренные службы для проверки.С начала марта здания университета эвакуировали неоднократно, во всех случаях угрозы были ложными.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220329/minirovanie-1780624895.html
россия
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет
Главное здание СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Главное здание СПбГУ эвакуировали из-за угрозы минирования