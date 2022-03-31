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МЧС запустило ежемесячную рубрику, разъясняющую новые законы - РИА Новости, 31.03.2022
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МЧС запустило ежемесячную рубрику, разъясняющую новые законы
МЧС запустило ежемесячную рубрику, разъясняющую новые законы - РИА Новости, 31.03.2022
МЧС запустило ежемесячную рубрику, разъясняющую новые законы
МЧС России запустило ежемесячную рубрику "Стало ясно", благодаря которой граждане смогут узнать подробнее о новых законах в области безопасности, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:14
2022-03-31T12:14
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. МЧС России запустило ежемесячную рубрику "Стало ясно", благодаря которой граждане смогут узнать подробнее о новых законах в области безопасности, сообщается в Telegram-канале ведомства.Так, первый выпуск рубрики "Стало ясно" вышел в четверг на платформе "Яндекс.Дзен". В первом выпуске ведомство в том числе рассказало о том, что грозит за фейковую информацию про МЧС России, какую ответственность несут люди за поджог лесов и как зарегистрировать маломерное судно.
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Мадина Моргоева
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), яндекс
12:14 31.03.2022
 
МЧС запустило ежемесячную рубрику, разъясняющую новые законы

МЧС запустило ежемесячную рубрику "Стало ясно", разъясняющую новые законы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. МЧС России запустило ежемесячную рубрику "Стало ясно", благодаря которой граждане смогут узнать подробнее о новых законах в области безопасности, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Так, первый выпуск рубрики "Стало ясно" вышел в четверг на платформе "Яндекс.Дзен". В первом выпуске ведомство в том числе рассказало о том, что грозит за фейковую информацию про МЧС России, какую ответственность несут люди за поджог лесов и как зарегистрировать маломерное судно.
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 14:05Культура
Мединский призвал бороться с фейками с помощью "Бесогона"
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Яндекс
 
 
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