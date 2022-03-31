https://ria.ru/20220331/mchs-1781040729.html

МЧС запустило ежемесячную рубрику, разъясняющую новые законы

МЧС запустило ежемесячную рубрику, разъясняющую новые законы - РИА Новости, 31.03.2022

МЧС запустило ежемесячную рубрику, разъясняющую новые законы

МЧС России запустило ежемесячную рубрику "Стало ясно", благодаря которой граждане смогут узнать подробнее о новых законах в области безопасности, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:14

2022-03-31T12:14

2022-03-31T12:14

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. МЧС России запустило ежемесячную рубрику "Стало ясно", благодаря которой граждане смогут узнать подробнее о новых законах в области безопасности, сообщается в Telegram-канале ведомства.Так, первый выпуск рубрики "Стало ясно" вышел в четверг на платформе "Яндекс.Дзен". В первом выпуске ведомство в том числе рассказало о том, что грозит за фейковую информацию про МЧС России, какую ответственность несут люди за поджог лесов и как зарегистрировать маломерное судно.

https://ria.ru/20220324/besogon-1779852562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), яндекс