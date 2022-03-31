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Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией - РИА Новости, 31.03.2022
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Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией
Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией - РИА Новости, 31.03.2022
Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией
Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией, в частности проект "Летний университет", сообщил глава российского ведомства Валерий РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:33
2022-03-31T16:33
союзное государство
белоруссия
россия
минск
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией, в частности проект "Летний университет", сообщил глава российского ведомства Валерий Фальков.По его словам, проект "Летний университет 2021" был запущен в прошлом году по инициативе министерства. Школьники и студенты из Белоруссии посетили лучшие региональные университеты РФ и смогли получить профессиональные навыки. Обучение по специально разработанным образовательным программам прошли более 600 человек."В этом году мы хотим эту программу масштабировать, и одновременно наши белорусские коллеги предлагают такие же возможности для российских студентов и школьников", - рассказал Фальков.Министр сообщил, что большое внимание уделяется сотрудничеству университетов.
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белоруссия, россия, минск
16:33 31.03.2022
 

Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией, в частности проект "Летний университет", сообщил глава российского ведомства Валерий Фальков.
По его словам, проект "Летний университет 2021" был запущен в прошлом году по инициативе министерства. Школьники и студенты из Белоруссии посетили лучшие региональные университеты РФ и смогли получить профессиональные навыки. Обучение по специально разработанным образовательным программам прошли более 600 человек.
"В этом году мы хотим эту программу масштабировать, и одновременно наши белорусские коллеги предлагают такие же возможности для российских студентов и школьников", - рассказал Фальков.
Министр сообщил, что большое внимание уделяется сотрудничеству университетов.
"Мы придаём большое внимание сотрудничеству университетов, наши лучшие университеты представлены в Белоруссии, белорусские с удовольствием сотрудничают с нами. Мы мечтаем, что в Минске соберём все наши филиалы вузов под одной крышей, на одной площадке с тем, чтобы придать совершенно другую динамику этой работе", - сказал Фальков на экспертно-медийном форуме, посвящённом Дню единения народов Белоруссии и России "Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития".
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