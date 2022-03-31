https://ria.ru/20220331/masshtabirovanie-1781119143.html
Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией
Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией - РИА Новости, 31.03.2022
Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией
Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией, в частности проект "Летний университет", сообщил глава российского ведомства Валерий РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:33
2022-03-31T16:33
2022-03-31T16:33
союзное государство
белоруссия
россия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией, в частности проект "Летний университет", сообщил глава российского ведомства Валерий Фальков.По его словам, проект "Летний университет 2021" был запущен в прошлом году по инициативе министерства. Школьники и студенты из Белоруссии посетили лучшие региональные университеты РФ и смогли получить профессиональные навыки. Обучение по специально разработанным образовательным программам прошли более 600 человек."В этом году мы хотим эту программу масштабировать, и одновременно наши белорусские коллеги предлагают такие же возможности для российских студентов и школьников", - рассказал Фальков.Министр сообщил, что большое внимание уделяется сотрудничеству университетов.
https://ria.ru/20220322/dogovor-1779463560.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_851a3dfeb0457b103e9c4a9edc0463dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, минск
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией, в частности проект "Летний университет", сообщил глава российского ведомства Валерий Фальков.
По его словам, проект "Летний университет 2021" был запущен в прошлом году по инициативе министерства. Школьники и студенты из Белоруссии посетили лучшие региональные университеты РФ и смогли получить профессиональные навыки. Обучение по специально разработанным образовательным программам прошли более 600 человек.
"В этом году мы хотим эту программу масштабировать, и одновременно наши белорусские коллеги предлагают такие же возможности для российских студентов и школьников", - рассказал Фальков.
Министр сообщил, что большое внимание уделяется сотрудничеству университетов.
"Мы придаём большое внимание сотрудничеству университетов, наши лучшие университеты представлены в Белоруссии
, белорусские с удовольствием сотрудничают с нами. Мы мечтаем, что в Минске
соберём все наши филиалы вузов под одной крышей, на одной площадке с тем, чтобы придать совершенно другую динамику этой работе", - сказал Фальков на экспертно-медийном форуме, посвящённом Дню единения народов Белоруссии и России
"Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития".