https://ria.ru/20220331/masshtabirovanie-1781119143.html

Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией

Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией - РИА Новости, 31.03.2022

Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией

Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией, в частности проект "Летний университет", сообщил глава российского ведомства Валерий РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:33

2022-03-31T16:33

2022-03-31T16:33

союзное государство

белоруссия

россия

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует масштабировать совместные программы с Белоруссией, в частности проект "Летний университет", сообщил глава российского ведомства Валерий Фальков.По его словам, проект "Летний университет 2021" был запущен в прошлом году по инициативе министерства. Школьники и студенты из Белоруссии посетили лучшие региональные университеты РФ и смогли получить профессиональные навыки. Обучение по специально разработанным образовательным программам прошли более 600 человек."В этом году мы хотим эту программу масштабировать, и одновременно наши белорусские коллеги предлагают такие же возможности для российских студентов и школьников", - рассказал Фальков.Министр сообщил, что большое внимание уделяется сотрудничеству университетов.

https://ria.ru/20220322/dogovor-1779463560.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, минск