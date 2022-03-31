https://ria.ru/20220331/maslo-1781154015.html

Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха

Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха - РИА Новости, 31.03.2022

Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха

Правительство РФ с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника, сообщила... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:51

2022-03-31T18:51

2022-03-31T18:51

экономика

правительство рф

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство РФ с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника, сообщила пресс-служба кабмина."С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн тонн, на жмых - 700 тысяч тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220331/pravitelstvo-1781150896.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, правительство рф, россия