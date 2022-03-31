Рейтинг@Mail.ru
Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/maslo-1781154015.html
Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха
Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха - РИА Новости, 31.03.2022
Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха
Правительство РФ с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника, сообщила... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:51
2022-03-31T18:51
экономика
правительство рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748033647_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_8f87f647612153fdc5a1525fdec1102c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство РФ с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника, сообщила пресс-служба кабмина."С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн тонн, на жмых - 700 тысяч тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220331/pravitelstvo-1781150896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748033647_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8b331f33eec8bce90c24815cbb03c376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, правительство рф, россия
18:51 31.03.2022
 
Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха

Правительство с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Подсолнечное масло в супермаркете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство РФ с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн тонн, на жмых - 700 тысяч тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно", - говорится в сообщении.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 18:33
Правительство утвердило меры для защиты внутреннего рынка продовольствия
 
ЭкономикаПравительство РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала