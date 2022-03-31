https://ria.ru/20220331/maslo-1781154015.html
Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха
Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха - РИА Новости, 31.03.2022
Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха
Правительство РФ с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника, сообщила... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:51
2022-03-31T18:51
2022-03-31T18:51
экономика
правительство рф
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство РФ с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника, сообщила пресс-служба кабмина."С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн тонн, на жмых - 700 тысяч тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220331/pravitelstvo-1781150896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, россия
Правительство вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха
Правительство с 15 апреля вводит квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха