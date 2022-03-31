https://ria.ru/20220331/maslo-1781014591.html

В греческих магазинах исчезает подсолнечное масло

В греческих магазинах исчезает подсолнечное масло - РИА Новости, 31.03.2022

В греческих магазинах исчезает подсолнечное масло

Подсолнечное масло постепенно исчезает с полок ряда сетевых магазинов Греции - в некоторых супермаркетах остались только дорогие марки, в некоторых продажи... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:35

2022-03-31T10:35

2022-03-31T16:52

экономика

кириакос мицотакис

россия

греция

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АФИНЫ, 31 мар - РИА Новости. Подсолнечное масло постепенно исчезает с полок ряда сетевых магазинов Греции - в некоторых супермаркетах остались только дорогие марки, в некоторых продажи ограничены, при этом в крупнейшей сети магазинов проблем с растительным маслом нет, передает корреспондент РИА Новости.В супермаркетах "Май маркет" (My Market) на полках с растительным маслом практически пусто, вместо ценников установлены таблички "Товар временно отсутствует". Это касается подсолнечного и кукурузного масло ряда греческих марок, которое обычно стоит от 2,28 евро до 3,00 евро за литр.В магазинах сети "АВ Вассилопулос" (AB Vassilopoulos) продажа растительного масла ограничена."Уважаемые покупатели, информируем вас, что вы можете взять до трех бутылок кукурузного или подсолнечного масла емкостью один или два литра на один чек, для лучшего обслуживания всех. Это действует для всех марок и для электронного магазина", - говорится в табличках на полках.Что касается пятилитровых бутылок масла, в одни руки отпускают не более двух.Лучшая ситуация в крупнейшей сети супермаркетов "Склавенитис" (Sklavenitis), в них нет никаких ограничений на продажу подсолнечного масла. Хотя в одном из небольших сетевых магазинов в среду вечером на полках почти не было растительного масла, неподалёку в крупном супермаркете этой же сети не было никаких проблем - полка заставлены бутылками с маслом, никакого ажиотажа среди покупателей не было.За месяц цены на подсолнечное масло в розничной сети выросли от 10% до 35%.По сообщениям СМИ, в оптовой торговле цены выросли в 2-3 раза до 30 евро за 10 литров, и в связи с этим из меню таверн могут исчезнуть картофель фри, жареные кабачки и кальмары.Рост цен связывают с прекращением поставок на мировой рынок подсолнечного масла из Украины и России.При этом власти Греции заверяют, что запасов масла достаточно и дефицита нет, а нарушителей, завышающих цены, штрафуют. Министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис сообщил, что за завышение цен одна из сетей супермаркетов оштрафована на 647 тысяч евро - это рекордный штраф в истории Греции. Министр не назвал сеть, однако СМИ пишут, что это магазины "Лидл" (Lidl Hellas).Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране возделывается 800 000 стреммов (80 тысяч гектаров) подсолнечника на биотопливо, и почти весь он направляется на производство биотоплива, но часть может быть направлена на производство подсолнечного масла.Что касается муки и сахара, то их дефицита нет.Цены на продукты питания в Греции начали расти еще в августе, тогда рост составил 10-15%. За последний месяц они выросли ещё на 10-15%.

https://ria.ru/20220330/ispaniya-1780873984.html

https://ria.ru/20220328/protest-1780457987.html

https://ria.ru/20220310/benzin-1777428497.html

россия

греция

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Одна бутылка масла на руки: жители Афин столкнулись с пустыми полками в супермаркетах В Афинах наблюдается дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. В ряде греческих супермаркетов введены временные количественные ограничения на продажи муки, подсолнечного и кукурузного масла. 2022-03-31T10:35 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, кириакос мицотакис, россия, греция