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Силы ПВО ДНР уничтожили два украинских вертолета около Мариуполя

Силы ПВО ДНР уничтожили два украинских вертолета около Мариуполя - РИА Новости, 31.03.2022

Силы ПВО ДНР уничтожили два украинских вертолета около Мариуполя

Силы ПВО Донецкой народной республики уничтожили два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов, говорится в РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:21

2022-03-31T11:21

2022-03-31T12:20

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Силы ПВО Донецкой народной республики уничтожили два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов, говорится в сводке официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина."Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое", — указывается в сообщении в Telegram-канале.В оборонном ведомстве также заявили, что "политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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