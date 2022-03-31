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Силы ПВО ДНР уничтожили два украинских вертолета около Мариуполя - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/mariupol-1781025856.html
Силы ПВО ДНР уничтожили два украинских вертолета около Мариуполя
Силы ПВО ДНР уничтожили два украинских вертолета около Мариуполя - РИА Новости, 31.03.2022
Силы ПВО ДНР уничтожили два украинских вертолета около Мариуполя
Силы ПВО Донецкой народной республики уничтожили два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов, говорится в РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:21
2022-03-31T12:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Силы ПВО Донецкой народной республики уничтожили два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов, говорится в сводке официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина."Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое", — указывается в сообщении в Telegram-канале.В оборонном ведомстве также заявили, что "политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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в мире, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина, вооруженные силы украины
11:21 31.03.2022 (обновлено: 12:20 31.03.2022)
 
Силы ПВО ДНР уничтожили два украинских вертолета около Мариуполя

Представитель НМ ДНР Басурин сообщил об уничтожении двух вертолетов ВСУ около Мариуполя

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя
Военнослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Силы ПВО Донецкой народной республики уничтожили два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов, говорится в сводке официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
"Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое", — указывается в сообщении в Telegram-канале.
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В оборонном ведомстве также заявили, что "политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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