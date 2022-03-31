https://ria.ru/20220331/mariupol-1780987063.html

Украинских силовиков не выпустят из Мариуполя, заявили в ДНР

Украинских силовиков не выпустят из Мариуполя, заявили в ДНР - РИА Новости, 31.03.2022

Украинских силовиков не выпустят из Мариуполя, заявили в ДНР

Украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя, об этом РИА Новости заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T03:01

2022-03-31T03:01

2022-03-31T04:10

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя, об этом РИА Новости заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время российские военные и бойцы народной милиции ДНР занимаются освобождением города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе находятся боевики из националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Российское Минобороны предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила это предложение.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220330/kharkov-1780973421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, россия, украина