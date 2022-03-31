03:01 31.03.2022 (обновлено: 04:10 31.03.2022)
Украинских силовиков не выпустят из Мариуполя, заявили в ДНР
Представитель ДНР Басурин: украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя, об этом РИА Новости заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Им уже было сделано такое предложение, они отказались. Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим", - сказал он РИА Новости.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время российские военные и бойцы народной милиции ДНР занимаются освобождением города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе находятся боевики из националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Российское Минобороны предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила это предложение.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.