https://ria.ru/20220331/lnr-1781082169.html

На освобожденных территориях ЛНР ликвидировали свыше тысячи мин и снарядов

На освобожденных территориях ЛНР ликвидировали свыше тысячи мин и снарядов - РИА Новости, 31.03.2022

На освобожденных территориях ЛНР ликвидировали свыше тысячи мин и снарядов

На освобожденных территориях ЛНР обезврежено более 1,5 тысяч килограмм взрывчатых предметов в тротиловом эквиваленте, найдено свыше тысячи мин, снарядов и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:42

2022-03-31T14:42

2022-03-31T16:58

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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 31 мар - РИА Новости. На освобожденных территориях ЛНР обезврежено более 1,5 тысяч килограмм взрывчатых предметов в тротиловом эквиваленте, найдено свыше тысячи мин, снарядов и ловушек, рассказал журналистам в четверг замглавы республиканского МЧС Виталий Дубровский.По его словам, в первую очередь обследуется территория, куда свозят беженцев, социальные объекты и объекты жизнеобеспечения."Сначала работали точечно, посмотрели административный корпус, а потом начали по участкам, по территории смотреть", - рассказал Дубровский о работе МЧС ЛНР по разминированию территории ТЭС в Счастье, где недавно дислоцировались украинские нацбатальоны.По его словам, на территории станции украинские войска оставляли мины и ловушки, предназначенные в первую очередь для поражения людей: противопехотные мины (например, журналистам показали мину ПОМ-2) и гранаты на "растяжке"."Так как здесь за территорией практически проходила линия фронта, то только для живой силы, которая могла сюда прорваться, наши разведгруппы, для них и ставили", - уточнил он."Для энергобезопасности республики первоочередная задача - это запустить луганскую ТЭС. У нас саперы работают и на станции, и по линиям электропередачи. На данный момент с 24-го числа порядка 12 километров по ЛЭП прошли", - сказал он, уточнив, что обследована также вся территорию ТЭС."В общей сложности серая зона освобожденной территории, не только ТЭС, обнаружено, снято и ликвидировано более 1,3 тысячи единиц взрывоопасных предметов и ловушек, устройств общей массой свыше 1,5 тысяч килограмм в тротиловом эквиваленте", - отметил он.Сейчас территория ТЭС, уточнил он, разминирована на 80%.

https://ria.ru/20220317/vizit-1778750819.html

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781012026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр