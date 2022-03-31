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В ЛНР 12 мирных жителей погибли из-за обстрелов ВСУ с начала эскалации - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/lnr-1780998594.html
В ЛНР 12 мирных жителей погибли из-за обстрелов ВСУ с начала эскалации
В ЛНР 12 мирных жителей погибли из-за обстрелов ВСУ с начала эскалации - РИА Новости, 31.03.2022
В ЛНР 12 мирных жителей погибли из-за обстрелов ВСУ с начала эскалации
Более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта, сообщает представительство ЛНР... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T08:46
2022-03-31T08:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 6 недель (с 17.02.2022 по 31.03.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 769 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.В представительстве добавили, что всего за шесть недель украинские войска выпустили 7751 боеприпас различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/sud-1780990380.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:46 31.03.2022 (обновлено: 08:50 31.03.2022)
 
В ЛНР 12 мирных жителей погибли из-за обстрелов ВСУ с начала эскалации

СЦКК: в ЛНР 12 мирных жителей погибли из-за обстрелов ВСУ с начала эскалации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 6 недель (с 17.02.2022 по 31.03.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 769 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В представительстве добавили, что всего за шесть недель украинские войска выпустили 7751 боеприпас различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган".
"Жертвами агрессии ВФУ (военных формирований Украины) <...> стали 27 мирных жителей, из них 12 погибших... 15 человек получили ранения, в том числе трое детей", - говорится в сообщении представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эдуард Басурин про иностранных наемников в ДНР: Их будут предавать суду. Это факт - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
06:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР пообещали привлечь иностранных наемников к суду
 
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