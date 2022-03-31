https://ria.ru/20220331/lizing-1781179935.html

Российские лизинговые компании смогут избежать ареста судов за рубежом

Российские лизинговые компании смогут избежать ареста судов за рубежом - РИА Новости, 31.03.2022

Российские лизинговые компании смогут избежать ареста судов за рубежом

Российские лизинговые компании смогут избежать ареста морских и речных судов за рубежом при наделении правительства РФ полномочиями на установление особенностей РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T22:16

2022-03-31T22:16

2022-03-31T22:16

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские лизинговые компании смогут избежать ареста морских и речных судов за рубежом при наделении правительства РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга такой техники, следует из проекта федерального закона, размещенного в базе данных нижней палаты парламента.Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части транспортного комплекса. В том числе в нем предлагается наделить правительство РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга морских судов и типа "река-море", что позволит избежать рисков ареста судов за рубежом."В последнее время одной из наиболее эффективных схем обеспечения строительства морских и речных судов в Российской Федерации являлась лизинговая схема. Российские судовладельцы использовали возможности российских государственных лизинговых компаний. Всего по такой схеме построено более 300 судов", - говорится в документе.Уточняется, что на сегодняшний день в общем объеме судостроительных заказов в России (за счет внебюджетных источников) договоры лизинга составляют около 80%. В частности, за последние годы большинство судов, около сотни, построены на российских верфях при участии лизинговых компаний РФ."Лизингодатели, связанные с государством, включаются в санкционные списки западных стран. В соответствии с законодательством формально лизингодатель является собственником судна и судно может быть подвергнуто задержанию (аресту) в иностранном порту. Такие случаи уже имеют место. Арест судов грозит большими потерями как для лизинговых компаний, так для судовладельцев", - поясняют разработчики документа.Проектом федерального закона предлагается наделить правительство РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга морских судов и судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания. "Не изменяя собственно финансовой инструмент лизинга, принятие проекта федерального закона позволит избежать рисков ареста судов за рубежом по признакам формальной собственности", - говорится в законопроекте.

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776897249.html

https://ria.ru/20220329/kontrsanktsii-1780686478.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, госдума рф