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Науседа заявил о грозящем Литве экономическом застое - РИА Новости, 31.03.2022
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Науседа заявил о грозящем Литве экономическом застое
Науседа заявил о грозящем Литве экономическом застое - РИА Новости, 31.03.2022
Науседа заявил о грозящем Литве экономическом застое
Экономике Литвы грозит если не рецессия, то экономический застой, сейчас видны признаки стагфляции, заявил президент страны Гитанас Науседа. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:58
2022-03-31T11:58
в мире
литва
гитанас науседа
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Экономике Литвы грозит если не рецессия, то экономический застой, сейчас видны признаки стагфляции, заявил президент страны Гитанас Науседа."На самом деле, это очень серьезная ситуация и, я бы сказал, мы сталкиваемся с таким явлением, которое в экономической литературе называется "стагфляция" - когда одновременно быстро падают темпы роста экономики и в то же время резко растет инфляция. Эта ситуация очень неблагоприятна, очень трудно найти противоядие и рецепты, чтобы с ней справиться", - сказал Науседа в интервью LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, "в соответствии с худшим сценарием может случиться если не рецессия, то экономический застой, который будет для Литвы, привыкшей к достаточно быстрому росту экономики, действительно немалым ударом".При этом Науседа резко раскритиковал литовских бизнесменов, которые не уходят с российского рынка. В их числе мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис - владелец фирмы-производителя рыбных изделий Vičiūnų grupė, имеющей дочерние предприятия в том числе в Калининградской области. "Мэр осуществляет деятельность в Каунасе, принимает беженцев, есть центры беженцев, оказывает помощь беженцам из Украины... Как мэр он все это делает и в то же время ведет бизнес в России. Эти две вещи мне никак не понятны", - сказал президент.Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландбергис заявил, что литовские предприятия, продолжающие работу в России, ослабляют аргументы Вильнюса в призывах западным компаниям уходить с российского рынка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ ряд стран Запада ввел новые санкции против России, ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
https://ria.ru/20220324/litva-1779862735.html
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в мире, литва, гитанас науседа, россия, санкции в отношении россии
11:58 31.03.2022
 
Науседа заявил о грозящем Литве экономическом застое

Президент Науседа: Литве грозит если не рецессия, то экономический застой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Гитанас Науседа
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Экономике Литвы грозит если не рецессия, то экономический застой, сейчас видны признаки стагфляции, заявил президент страны Гитанас Науседа.
"На самом деле, это очень серьезная ситуация и, я бы сказал, мы сталкиваемся с таким явлением, которое в экономической литературе называется "стагфляция" - когда одновременно быстро падают темпы роста экономики и в то же время резко растет инфляция. Эта ситуация очень неблагоприятна, очень трудно найти противоядие и рецепты, чтобы с ней справиться", - сказал Науседа в интервью LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, "в соответствии с худшим сценарием может случиться если не рецессия, то экономический застой, который будет для Литвы, привыкшей к достаточно быстрому росту экономики, действительно немалым ударом".
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Глава МИД Литвы пожаловался на бизнес, продолжающий работать в России
При этом Науседа резко раскритиковал литовских бизнесменов, которые не уходят с российского рынка. В их числе мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис - владелец фирмы-производителя рыбных изделий Vičiūnų grupė, имеющей дочерние предприятия в том числе в Калининградской области. "Мэр осуществляет деятельность в Каунасе, принимает беженцев, есть центры беженцев, оказывает помощь беженцам из Украины... Как мэр он все это делает и в то же время ведет бизнес в России. Эти две вещи мне никак не понятны", - сказал президент.
Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландбергис заявил, что литовские предприятия, продолжающие работу в России, ослабляют аргументы Вильнюса в призывах западным компаниям уходить с российского рынка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ ряд стран Запада ввел новые санкции против России, ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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