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Россиян предостерегли от покупки лекарств с рук - РИА Новости, 31.03.2022
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Россиян предостерегли от покупки лекарств с рук
Россиян предостерегли от покупки лекарств с рук - РИА Новости, 31.03.2022
Россиян предостерегли от покупки лекарств с рук
Приобретение лекарств "с рук" может быть опасно для жизни и здоровья, заявили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) . РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:47
2022-03-31T15:47
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
санкции
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приобретение лекарств "с рук" может быть опасно для жизни и здоровья, заявили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) .В ЦРПТ сообщили, что стали фиксировать объявления в интернете о перепродаже медикаментов, в том числе замаскированных под другие товары для обхода ограничений интернет-сервисов по размещению объявлений. Накануне Росздравнадзор также сообщал, что фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы."Центр развития перспективных технологий, выступающий оператором системы цифровой маркировки "Честный знак", призывает россиян отказаться от покупки необходимых лекарств с рук. Такие покупки создают значительные риски для здоровья", - говорится в сообщении ЦРПТ.В свою очередь, ЦРПТ напомнил о приложении "Честный знак", благодаря которому пользователи могут получить всю информацию о товаре и проверить его подлинность. "Если "Честный знак" показывает красный индикатор и не рекомендует товар к покупке, то прямо в приложении в несколько кликов можно сообщить в надзорные органы о нарушении", - пояснили в ЦРПТ."Обращаем внимание потребителей, что покупки лекарств в интернете у неизвестных продавцов могут обернуться огромными проблемами для жизни и здоровья... При покупке обязательно необходимо проверять коды маркировки, чтобы удостовериться в легальности препарата. Покупатели лекарств у частных лиц лишены такой возможности, так как после первой продажи товар выводится из гражданского оборота", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.Накануне сообщалось, что Ассоциация независимых аптек обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на нелегальную торговлю медикаментами в интернете. "Требуется усиленный контроль за возможным вводом в оборот недоброкачественных лекарственных препаратов и выявление возможной угрозы жизни и здоровью граждан", - говорится в обращении ассоциации.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
https://ria.ru/20220331/minzdrav-1781075981.html
https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780837055.html
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html
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4.7
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здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), санкции
15:47 31.03.2022
 
Россиян предостерегли от покупки лекарств с рук

В ЦРПТ предупредили, что покупка лекарств с рук может быть опасно для жизни и здоровья

© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приобретение лекарств "с рук" может быть опасно для жизни и здоровья, заявили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) .
В ЦРПТ сообщили, что стали фиксировать объявления в интернете о перепродаже медикаментов, в том числе замаскированных под другие товары для обхода ограничений интернет-сервисов по размещению объявлений. Накануне Росздравнадзор также сообщал, что фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито"
"Центр развития перспективных технологий, выступающий оператором системы цифровой маркировки "Честный знак", призывает россиян отказаться от покупки необходимых лекарств с рук. Такие покупки создают значительные риски для здоровья", - говорится в сообщении ЦРПТ.
В свою очередь, ЦРПТ напомнил о приложении "Честный знак", благодаря которому пользователи могут получить всю информацию о товаре и проверить его подлинность. "Если "Честный знак" показывает красный индикатор и не рекомендует товар к покупке, то прямо в приложении в несколько кликов можно сообщить в надзорные органы о нарушении", - пояснили в ЦРПТ.
"Обращаем внимание потребителей, что покупки лекарств в интернете у неизвестных продавцов могут обернуться огромными проблемами для жизни и здоровья... При покупке обязательно необходимо проверять коды маркировки, чтобы удостовериться в легальности препарата. Покупатели лекарств у частных лиц лишены такой возможности, так как после первой продажи товар выводится из гражданского оборота", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети
Накануне сообщалось, что Ассоциация независимых аптек обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на нелегальную торговлю медикаментами в интернете. "Требуется усиленный контроль за возможным вводом в оборот недоброкачественных лекарственных препаратов и выявление возможной угрозы жизни и здоровью граждан", - говорится в обращении ассоциации.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
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Здоровье - ОбществоОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Санкции
 
 
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