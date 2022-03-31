https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781104050.html

Россиян предостерегли от покупки лекарств с рук

Россиян предостерегли от покупки лекарств с рук - РИА Новости, 31.03.2022

Россиян предостерегли от покупки лекарств с рук

Приобретение лекарств "с рук" может быть опасно для жизни и здоровья, заявили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) . РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:47

2022-03-31T15:47

2022-03-31T15:47

здоровье - общество

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:135:3456:2079_1920x0_80_0_0_55ff491ac39d8992808666275720fbea.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приобретение лекарств "с рук" может быть опасно для жизни и здоровья, заявили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) .В ЦРПТ сообщили, что стали фиксировать объявления в интернете о перепродаже медикаментов, в том числе замаскированных под другие товары для обхода ограничений интернет-сервисов по размещению объявлений. Накануне Росздравнадзор также сообщал, что фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы."Центр развития перспективных технологий, выступающий оператором системы цифровой маркировки "Честный знак", призывает россиян отказаться от покупки необходимых лекарств с рук. Такие покупки создают значительные риски для здоровья", - говорится в сообщении ЦРПТ.В свою очередь, ЦРПТ напомнил о приложении "Честный знак", благодаря которому пользователи могут получить всю информацию о товаре и проверить его подлинность. "Если "Честный знак" показывает красный индикатор и не рекомендует товар к покупке, то прямо в приложении в несколько кликов можно сообщить в надзорные органы о нарушении", - пояснили в ЦРПТ."Обращаем внимание потребителей, что покупки лекарств в интернете у неизвестных продавцов могут обернуться огромными проблемами для жизни и здоровья... При покупке обязательно необходимо проверять коды маркировки, чтобы удостовериться в легальности препарата. Покупатели лекарств у частных лиц лишены такой возможности, так как после первой продажи товар выводится из гражданского оборота", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.Накануне сообщалось, что Ассоциация независимых аптек обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на нелегальную торговлю медикаментами в интернете. "Требуется усиленный контроль за возможным вводом в оборот недоброкачественных лекарственных препаратов и выявление возможной угрозы жизни и здоровью граждан", - говорится в обращении ассоциации.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://ria.ru/20220331/minzdrav-1781075981.html

https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780837055.html

https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), санкции