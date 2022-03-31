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В Карелии создали полугодовой запас жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 31.03.2022
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В Карелии создали полугодовой запас жизненно необходимых лекарств
В Карелии создали полугодовой запас жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 31.03.2022
В Карелии создали полугодовой запас жизненно необходимых лекарств
Полугодовой запас большинства жизненно необходимых лекарств создан в Карелии, сообщается на сайте правительства республики. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:59
2022-03-31T13:59
общество
здоровье - общество
республика карелия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
санкции в отношении россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Полугодовой запас большинства жизненно необходимых лекарств создан в Карелии, сообщается на сайте правительства республики."Сейчас в Карелии в рамках программ льготного лекарственного обеспечения создан полугодовой запас большинства лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Обеспечить пациентов этими препаратами – ответственность Минздрава, который организовал проведение закупок лекарственных препаратов на 2022 год еще начиная с октября 2021 года", - говорится в сообщении.Центр управления регионом республики Карелия отмечает снижение числа жалоб на отсутствие лекарств для страдающих диабетом и другими заболеваниями как в розничной аптечной сети, так и в рамках льготного лекарственного обеспечения. Однако единичные обращения о нехватке препаратов по-прежнему продолжают поступать. Отмечается, что это произошло из-за ажиотажного спроса на некоторые препараты, который отмечался в марте во всех районах республики. Многие пациенты пытались запастись лекарствами на полгода-год вперед.Власти призывают жителей Карелии не поддаваться панике и не скупать препараты в аптеках сверх обычной потребности. Повышенный спрос является одной из причин роста цен на медикаменты, а также их временного отсутствия в аптеках"Даже если не будет препарата сегодня, то максимум через неделю в этой же аптеке вы сможете его купить. При отсутствии ажиотажа логично, что цены будут адекватные, и никто их не станет поднимать. Никаких уменьшений объемов производства не произошло, об этом говорят и производители, и представители Росздравнадзора", – отметила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения минздрава Карелии Ирина Ховченина, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что в настоящее время фиксируются отдельные случаи нехватки "L-Тироксина", "Эутирокса", сахароснижающего таблетированного препарата Эмпаглифлозин ("Джардинс"), лекарств для лечения бронхиальной астмы (Будесонид+Формотерол). Всем, кто сталкивается с дефицитом необходимых лекарств, специалист регионального Минздрава посоветовала обращаться к врачу, чтобы подобрать замену.
https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781040967.html
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общество, здоровье - общество, республика карелия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), санкции в отношении россии, россия
13:59 31.03.2022
 
В Карелии создали полугодовой запас жизненно необходимых лекарств

В Карелии создали полугодовой запас большинства жизненно необходимых лекарств

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Полугодовой запас большинства жизненно необходимых лекарств создан в Карелии, сообщается на сайте правительства республики.
"Сейчас в Карелии в рамках программ льготного лекарственного обеспечения создан полугодовой запас большинства лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Обеспечить пациентов этими препаратами – ответственность Минздрава, который организовал проведение закупок лекарственных препаратов на 2022 год еще начиная с октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
12:15
В Минздраве назвали ситуацию на рынке лекарств стабильной
Центр управления регионом республики Карелия отмечает снижение числа жалоб на отсутствие лекарств для страдающих диабетом и другими заболеваниями как в розничной аптечной сети, так и в рамках льготного лекарственного обеспечения. Однако единичные обращения о нехватке препаратов по-прежнему продолжают поступать. Отмечается, что это произошло из-за ажиотажного спроса на некоторые препараты, который отмечался в марте во всех районах республики. Многие пациенты пытались запастись лекарствами на полгода-год вперед.
Власти призывают жителей Карелии не поддаваться панике и не скупать препараты в аптеках сверх обычной потребности. Повышенный спрос является одной из причин роста цен на медикаменты, а также их временного отсутствия в аптеках
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 12:27
Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети
"Даже если не будет препарата сегодня, то максимум через неделю в этой же аптеке вы сможете его купить. При отсутствии ажиотажа логично, что цены будут адекватные, и никто их не станет поднимать. Никаких уменьшений объемов производства не произошло, об этом говорят и производители, и представители Росздравнадзора", – отметила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения минздрава Карелии Ирина Ховченина, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время фиксируются отдельные случаи нехватки "L-Тироксина", "Эутирокса", сахароснижающего таблетированного препарата Эмпаглифлозин ("Джардинс"), лекарств для лечения бронхиальной астмы (Будесонид+Формотерол). Всем, кто сталкивается с дефицитом необходимых лекарств, специалист регионального Минздрава посоветовала обращаться к врачу, чтобы подобрать замену.
 
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