В Карелии создали полугодовой запас жизненно необходимых лекарств
В Карелии создали полугодовой запас большинства жизненно необходимых лекарств
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Полугодовой запас большинства жизненно необходимых лекарств создан в Карелии, сообщается на сайте правительства республики.
"Сейчас в Карелии в рамках программ льготного лекарственного обеспечения создан полугодовой запас большинства лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Обеспечить пациентов этими препаратами – ответственность Минздрава, который организовал проведение закупок лекарственных препаратов на 2022 год еще начиная с октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Центр управления регионом республики Карелия отмечает снижение числа жалоб на отсутствие лекарств для страдающих диабетом и другими заболеваниями как в розничной аптечной сети, так и в рамках льготного лекарственного обеспечения. Однако единичные обращения о нехватке препаратов по-прежнему продолжают поступать. Отмечается, что это произошло из-за ажиотажного спроса на некоторые препараты, который отмечался в марте во всех районах республики. Многие пациенты пытались запастись лекарствами на полгода-год вперед.
Власти призывают жителей Карелии не поддаваться панике и не скупать препараты в аптеках сверх обычной потребности. Повышенный спрос является одной из причин роста цен на медикаменты, а также их временного отсутствия в аптеках
"Даже если не будет препарата сегодня, то максимум через неделю в этой же аптеке вы сможете его купить. При отсутствии ажиотажа логично, что цены будут адекватные, и никто их не станет поднимать. Никаких уменьшений объемов производства не произошло, об этом говорят и производители, и представители Росздравнадзора", – отметила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения минздрава Карелии Ирина Ховченина, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время фиксируются отдельные случаи нехватки "L-Тироксина", "Эутирокса", сахароснижающего таблетированного препарата Эмпаглифлозин ("Джардинс"), лекарств для лечения бронхиальной астмы (Будесонид+Формотерол). Всем, кто сталкивается с дефицитом необходимых лекарств, специалист регионального Минздрава посоветовала обращаться к врачу, чтобы подобрать замену.