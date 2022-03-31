https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781040967.html

В Минздраве назвали ситуацию на рынке лекарств стабильной

В Минздраве назвали ситуацию на рынке лекарств стабильной - РИА Новости, 31.03.2022

В Минздраве назвали ситуацию на рынке лекарств стабильной

Ситуация на рынке лекарств в РФ в настоящее время стабильна, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:15

2022-03-31T12:15

2022-03-31T12:27

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ситуация на рынке лекарств в РФ в настоящее время стабильна, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев."В настоящее время ситуация на рынке лекарственного обеспечения стабильна", - сказал Глаголев в ходе выступления в ОНФ.Он отметил, что ни одна из зарубежных компаний не проинформировала Минздрав России о решении свернуть поставки лекарств по политическим или экономическим мотивам."Отдельные заявления касались прекращения поставок безрецептурных лекарственных препаратов, препаратов имеющих множество аналогов, но все препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, на которых строится система здравоохранения… остаются на нашем рынке", - уточнил Глаголев.Он отметил, что в настоящее время в России две трети лекарственных средств производятся на территории страны."У нас не существует никаких - ни технологических, ни производственных - препятствий для быстрой компенсации потенциальных дефицитов", - добавил Глаголев.

https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)