https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781040967.html
В Минздраве назвали ситуацию на рынке лекарств стабильной
В Минздраве назвали ситуацию на рынке лекарств стабильной - РИА Новости, 31.03.2022
В Минздраве назвали ситуацию на рынке лекарств стабильной
Ситуация на рынке лекарств в РФ в настоящее время стабильна, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:15
2022-03-31T12:15
2022-03-31T12:27
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601783926_0:233:3144:2002_1920x0_80_0_0_40d5cc22625d80bc450fbc3cb8eef619.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ситуация на рынке лекарств в РФ в настоящее время стабильна, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев."В настоящее время ситуация на рынке лекарственного обеспечения стабильна", - сказал Глаголев в ходе выступления в ОНФ.Он отметил, что ни одна из зарубежных компаний не проинформировала Минздрав России о решении свернуть поставки лекарств по политическим или экономическим мотивам."Отдельные заявления касались прекращения поставок безрецептурных лекарственных препаратов, препаратов имеющих множество аналогов, но все препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, на которых строится система здравоохранения… остаются на нашем рынке", - уточнил Глаголев.Он отметил, что в настоящее время в России две трети лекарственных средств производятся на территории страны."У нас не существует никаких - ни технологических, ни производственных - препятствий для быстрой компенсации потенциальных дефицитов", - добавил Глаголев.
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601783926_488:150:3017:2047_1920x0_80_0_0_b08fbad99bb4bd1ba20581e077bdd36b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
12:15 31.03.2022 (обновлено: 12:27 31.03.2022)
В Минздраве назвали ситуацию на рынке лекарств стабильной
Замглавы Минздрава Глаголев назвал ситуацию на рынке лекарств в России стабильной
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ситуация на рынке лекарств в РФ в настоящее время стабильна, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"В настоящее время ситуация на рынке лекарственного обеспечения стабильна", - сказал Глаголев в ходе выступления в ОНФ
.
Он отметил, что ни одна из зарубежных компаний не проинформировала Минздрав России
о решении свернуть поставки лекарств по политическим или экономическим мотивам.
"Отдельные заявления касались прекращения поставок безрецептурных лекарственных препаратов, препаратов имеющих множество аналогов, но все препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, на которых строится система здравоохранения… остаются на нашем рынке", - уточнил Глаголев.
Он отметил, что в настоящее время в России две трети лекарственных средств производятся на территории страны.
"У нас не существует никаких - ни технологических, ни производственных - препятствий для быстрой компенсации потенциальных дефицитов", - добавил Глаголев.