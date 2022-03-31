https://ria.ru/20220331/laboratoriya-1781120130.html

Пять биолабораторий закрылись в Киеве из-за военной спецоперации

Пять биолабораторий закрылись в Киеве из-за военной спецоперации - РИА Новости, 31.03.2022

Пять биолабораторий закрылись в Киеве из-за военной спецоперации

Подтверждены факты участия пяти лабораторий в Киеве в проведении по заказу Пентагона работ с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:36

2022-03-31T16:36

2022-03-31T17:10

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подтверждены факты участия пяти лабораторий в Киеве в проведении по заказу Пентагона работ с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней, заявил на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.По словам Кириллова, важным результатом спецоперации российских Вооруженных Сил стало прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий, в которых проводились работы с этими бактериями и вирусами."Подтверждены факты участия указанных лабораторий в проведении работ по заказу американского военного ведомства", - сказал Кириллов. "На одном из таких биообъектов – Центре общественного здоровья Минздрава Украины – проводилась реализация сразу нескольких проектов UP с общим объемом финансирования более 30 миллионов долларов", - добавил он.Кириллов обратил внимание на решение, подписанное главой этического комитета этого центра 12 июня 2019 года в рамках проекта UP-8. "Документ свидетельствует о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых", - сказал Кириллов.Он напомнил, что ранее МО РФ приводило программу исследований данного проекта, и что она предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. "Возникает вопрос: о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, что "о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов?", - добавил генерал."Не исключаем, что официальная программа исследований – это лишь "видимая часть айсберга", при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза", - подчеркнул Кириллов.По словам Кириллова, подобное пренебрежительное отношение к гражданам Украины хорошо характеризует прагматичный подход США к организации военно-биологических исследований. "Развивающиеся страны рассматриваются как полигон для испытаний компонентов биологического оружия и лекарственных средств", - подчеркнул он."Считаем, что поступающие документы свидетельствуют о фактическом нарушении США и Украиной обязательств в рамках статьи 4 КБТО и Резолюции Совбеза ООН № 1540 от 28 апреля 2004 года", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220331/biden-1780936179.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, россия, сша, украина, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр