19:43 31.03.2022 (обновлено: 21:11 31.03.2022)
Доллар за март упал на 11,4 рубля, евро — на 13,5 рубля
Доллар и евро за март подешевели к рублю более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
Мужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Рубль девятый день подряд растет к доллару и евро, за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 19:00 мск упал на 1,35 рубля — до 83,2 рубля, европейской — на 1,65 рубля, до 92,5 рубля.
По итогам марта доллар подешевел на 11,4 рубля (12,05%), евро — на 13,5 рубля (12,74%).
При этом 10 марта они обновили исторические максимумы, поднявшись на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. Также некоторые государства закрыли свое воздушное пространство для России.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.