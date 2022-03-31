https://ria.ru/20220331/kurs-1781161829.html

Доллар за март упал на 11,4 рубля, евро — на 13,5 рубля

Доллар за март упал на 11,4 рубля, евро — на 13,5 рубля - РИА Новости, 31.03.2022

Доллар за март упал на 11,4 рубля, евро — на 13,5 рубля

Рубль девятый день подряд растет к доллару и евро, за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:43

2022-03-31T19:43

2022-03-31T21:11

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московская биржа

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Рубль девятый день подряд растет к доллару и евро, за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 19:00 мск упал на 1,35 рубля — до 83,2 рубля, европейской — на 1,65 рубля, до 92,5 рубля.По итогам марта доллар подешевел на 11,4 рубля (12,05%), евро — на 13,5 рубля (12,74%).При этом 10 марта они обновили исторические максимумы, поднявшись на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. Также некоторые государства закрыли свое воздушное пространство для России.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781111890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валюта, евро, доллар, рубль, динамика курсов валют, экономика, московская биржа, россия