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Официальный курс доллара на пятницу составил 83,40 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 83,40 рубля - РИА Новости, 31.03.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 83,40 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 67,54 копейки, до 83,4097 рубля, курс евро - на 1,203 рубля, до 92,493 рубля,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:16
2022-03-31T17:16
2022-03-31T17:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 67,54 копейки, до 83,4097 рубля, курс евро - на 1,203 рубля, до 92,493 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
17:16 31.03.2022 (обновлено: 17:18 31.03.2022)
Официальный курс доллара на пятницу составил 83,40 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 83,40 рубля, евро — 92,49 рубля