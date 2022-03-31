https://ria.ru/20220331/kurs-1781133503.html

Официальный курс доллара на пятницу составил 83,40 рубля

Официальный курс доллара на пятницу составил 83,40 рубля - РИА Новости, 31.03.2022

Официальный курс доллара на пятницу составил 83,40 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 67,54 копейки, до 83,4097 рубля, курс евро - на 1,203 рубля, до 92,493 рубля,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:16

2022-03-31T17:16

2022-03-31T17:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 67,54 копейки, до 83,4097 рубля, курс евро - на 1,203 рубля, до 92,493 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа