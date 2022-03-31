Рейтинг@Mail.ru
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220331/kurs-1781009619.html
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля - РИА Новости, 31.03.2022
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля
Рубль на торгах в четверг сохраняет темпы роста, европейская валюта на открытии обваливалась до минимумов с 21 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:09
2022-03-31T13:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477351_0:208:2933:1858_1920x0_80_0_0_ce23cb8c31ce1508b796d782d062d150.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Рубль на торгах в четверг сохраняет темпы роста, европейская валюта на открытии обваливалась до минимумов с 21 февраля, следует из данных Московской биржи.Так, доллар расчетами "завтра" дешевеет на 1,27 рубля, до 83,28 рубля, евро — на 1,54 рубля (92,61 рубля). Максимальное снижение европейской валюты в начало торгов достигало 87,69 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37 процента — до 107,69 доллара за баррель.Российский рынок акций продолжил рост. Индекс РТС к 12:40 мск увеличивается на 5,64 процента — до 1002,56 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 5,5 процента — до 2650,2 пункта. РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля.В среду фондовый рынок закрылся существенным ростом на фоне возвращения российских покупателей к торгам и укрепления рубля к доллару. Индекс Мосбиржи к концу сессии вырос на 4,34 процента, РТС — на 7,67 процента.
https://ria.ru/20220331/neft-1780987430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477351_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_263d8cda279b471ad30660d97804d2f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, россия
10:09 31.03.2022 (обновлено: 13:24 31.03.2022)
 
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля

Курс доллара в начале торгов опустился до 83,38 рубля

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Рубль на торгах в четверг сохраняет темпы роста, европейская валюта на открытии обваливалась до минимумов с 21 февраля, следует из данных Московской биржи.
Так, доллар расчетами "завтра" дешевеет на 1,27 рубля, до 83,28 рубля, евро — на 1,54 рубля (92,61 рубля). Максимальное снижение европейской валюты в начало торгов достигало 87,69 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37 процента — до 107,69 доллара за баррель.
Российский рынок акций продолжил рост. Индекс РТС к 12:40 мск увеличивается на 5,64 процента — до 1002,56 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 5,5 процента — до 2650,2 пункта. РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля.
В среду фондовый рынок закрылся существенным ростом на фоне возвращения российских покупателей к торгам и укрепления рубля к доллару. Индекс Мосбиржи к концу сессии вырос на 4,34 процента, РТС — на 7,67 процента.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
03:23
СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала