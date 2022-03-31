10:09 31.03.2022 (обновлено: 13:24 31.03.2022)
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля
Курс доллара в начале торгов опустился до 83,38 рубля
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Рубль на торгах в четверг сохраняет темпы роста, европейская валюта на открытии обваливалась до минимумов с 21 февраля, следует из данных Московской биржи.
Так, доллар расчетами "завтра" дешевеет на 1,27 рубля, до 83,28 рубля, евро — на 1,54 рубля (92,61 рубля). Максимальное снижение европейской валюты в начало торгов достигало 87,69 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37 процента — до 107,69 доллара за баррель.
Российский рынок акций продолжил рост. Индекс РТС к 12:40 мск увеличивается на 5,64 процента — до 1002,56 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 5,5 процента — до 2650,2 пункта. РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля.
В среду фондовый рынок закрылся существенным ростом на фоне возвращения российских покупателей к торгам и укрепления рубля к доллару. Индекс Мосбиржи к концу сессии вырос на 4,34 процента, РТС — на 7,67 процента.