https://ria.ru/20220331/kurs-1781009619.html

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля - РИА Новости, 31.03.2022

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля

Рубль на торгах в четверг сохраняет темпы роста, европейская валюта на открытии обваливалась до минимумов с 21 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:09

2022-03-31T10:09

2022-03-31T13:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Рубль на торгах в четверг сохраняет темпы роста, европейская валюта на открытии обваливалась до минимумов с 21 февраля, следует из данных Московской биржи.Так, доллар расчетами "завтра" дешевеет на 1,27 рубля, до 83,28 рубля, евро — на 1,54 рубля (92,61 рубля). Максимальное снижение европейской валюты в начало торгов достигало 87,69 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37 процента — до 107,69 доллара за баррель.Российский рынок акций продолжил рост. Индекс РТС к 12:40 мск увеличивается на 5,64 процента — до 1002,56 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 5,5 процента — до 2650,2 пункта. РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 24 февраля.В среду фондовый рынок закрылся существенным ростом на фоне возвращения российских покупателей к торгам и укрепления рубля к доллару. Индекс Мосбиржи к концу сессии вырос на 4,34 процента, РТС — на 7,67 процента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия