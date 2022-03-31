Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
ВАРШАВА, 31 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций.
"Но я вижу эту усталость, желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике", - добавил он, отметив, что Киев работает над тем, чтобы "преодолеть эту усталость" и разъяснить, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций", но "нужно сделать еще больше".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.