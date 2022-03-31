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Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций, заявил Кулеба - РИА Новости, 31.03.2022
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Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций, заявил Кулеба
Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций, заявил Кулеба - РИА Новости, 31.03.2022
Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T21:44
2022-03-31T21:44
в мире
россия
европа
украина
дмитрий кулеба
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ВАРШАВА, 31 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций."Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них, Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию", - заявил Кулеба в эфире польского телеканала TVN."Но я вижу эту усталость, желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике", - добавил он, отметив, что Киев работает над тем, чтобы "преодолеть эту усталость" и разъяснить, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций", но "нужно сделать еще больше".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780943017.html
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781153097.html
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в мире, россия, европа, украина, дмитрий кулеба
21:44 31.03.2022
 
Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 31 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций.
"Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них, Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию", - заявил Кулеба в эфире польского телеканала TVN.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 18:32
СМИ назвали две страны, которые делают санкции против России неэффективными
"Но я вижу эту усталость, желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике", - добавил он, отметив, что Киев работает над тем, чтобы "преодолеть эту усталость" и разъяснить, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций", но "нужно сделать еще больше".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 18:47
В Германии призвали оставить дверь открытой для частичной отмены санкций
 
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