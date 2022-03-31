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В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии

В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2022

В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии

Крым заинтересован в прямом авиасообщении с Белоруссией и наращивании туристического потока, отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:03

2022-03-31T18:03

2022-03-31T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым заинтересован в прямом авиасообщении с Белоруссией и наращивании туристического потока, отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.Чиновник подчеркнул, что у Белоруссии в Крыму есть собственный санаторий, который ежегодно принимает на оздоровление тысячи граждан республики."У нас на постоянной основе налажены деловые контакты с Беларусью. Сегодня мы здесь, чтобы из первых уст еще раз сообщить, что в Крыму спокойно и безопасно. Республика заинтересована в сотрудничестве с дружественной Беларусью", – добавил он.Крым презентует свой туристический и санаторно-курортный потенциал на крупнейшей отраслевой выставке "Отдых-2022", которая проходит с 31 марта по 2 апреля в Минске.

https://ria.ru/20220330/krym-1780804672.html

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минск

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Лана Баева

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