https://ria.ru/20220331/krym-1781121125.html
В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии
В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2022
В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии
Крым заинтересован в прямом авиасообщении с Белоруссией и наращивании туристического потока, отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:03
2022-03-31T18:03
2022-03-31T18:03
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новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым заинтересован в прямом авиасообщении с Белоруссией и наращивании туристического потока, отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.Чиновник подчеркнул, что у Белоруссии в Крыму есть собственный санаторий, который ежегодно принимает на оздоровление тысячи граждан республики."У нас на постоянной основе налажены деловые контакты с Беларусью. Сегодня мы здесь, чтобы из первых уст еще раз сообщить, что в Крыму спокойно и безопасно. Республика заинтересована в сотрудничестве с дружественной Беларусью", – добавил он.Крым презентует свой туристический и санаторно-курортный потенциал на крупнейшей отраслевой выставке "Отдых-2022", которая проходит с 31 марта по 2 апреля в Минске.
https://ria.ru/20220330/krym-1780804672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии
Министр туризма Крыма Волченко: регион заинтересован в росте турпотока из Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым заинтересован в прямом авиасообщении с Белоруссией и наращивании туристического потока, отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Чиновник подчеркнул, что у Белоруссии в Крыму есть собственный санаторий, который ежегодно принимает на оздоровление тысячи граждан республики.
"У нас на постоянной основе налажены деловые контакты с Беларусью. Сегодня мы здесь, чтобы из первых уст еще раз сообщить, что в Крыму спокойно и безопасно. Республика заинтересована в сотрудничестве с дружественной Беларусью", – добавил он.
Крым презентует свой туристический и санаторно-курортный потенциал на крупнейшей отраслевой выставке "Отдых-2022", которая проходит с 31 марта по 2 апреля в Минске.