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В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220331/krym-1781121125.html
В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии
В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2022
В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии
Крым заинтересован в прямом авиасообщении с Белоруссией и наращивании туристического потока, отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:03
2022-03-31T18:03
туризм
туризм
белоруссия
минск
республика крым
новости - туризм
туристы
куда поехать
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым заинтересован в прямом авиасообщении с Белоруссией и наращивании туристического потока, отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.Чиновник подчеркнул, что у Белоруссии в Крыму есть собственный санаторий, который ежегодно принимает на оздоровление тысячи граждан республики."У нас на постоянной основе налажены деловые контакты с Беларусью. Сегодня мы здесь, чтобы из первых уст еще раз сообщить, что в Крыму спокойно и безопасно. Республика заинтересована в сотрудничестве с дружественной Беларусью", – добавил он.Крым презентует свой туристический и санаторно-курортный потенциал на крупнейшей отраслевой выставке "Отдых-2022", которая проходит с 31 марта по 2 апреля в Минске.
https://ria.ru/20220330/krym-1780804672.html
белоруссия
минск
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туризм, белоруссия, минск, республика крым, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
18:03 31.03.2022
 
В Крыму заявили, что заинтересованы в туристах из Белоруссии

Министр туризма Крыма Волченко: регион заинтересован в росте турпотока из Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкЗдание санатория "Форос" в поселке городского типа Форос в Крыму
Здание санатория Форос в поселке городского типа Форос в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Крым заинтересован в прямом авиасообщении с Белоруссией и наращивании туристического потока, отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Чиновник подчеркнул, что у Белоруссии в Крыму есть собственный санаторий, который ежегодно принимает на оздоровление тысячи граждан республики.
"У нас на постоянной основе налажены деловые контакты с Беларусью. Сегодня мы здесь, чтобы из первых уст еще раз сообщить, что в Крыму спокойно и безопасно. Республика заинтересована в сотрудничестве с дружественной Беларусью", – добавил он.
Крым презентует свой туристический и санаторно-курортный потенциал на крупнейшей отраслевой выставке "Отдых-2022", которая проходит с 31 марта по 2 апреля в Минске.
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ТуризмТуризмБелоруссияМинскРеспублика КрымНовости - Туризмтуристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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