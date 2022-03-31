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ООН: Ближнему Востоку и Северной Африке грозит продовольственный кризис - РИА Новости, 31.03.2022
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ООН: Ближнему Востоку и Северной Африке грозит продовольственный кризис
ООН: Ближнему Востоку и Северной Африке грозит продовольственный кризис - РИА Новости, 31.03.2022
ООН: Ближнему Востоку и Северной Африке грозит продовольственный кризис
Региону Ближнего Востока и Северной Африки грозит наиболее острый продовольственный кризис из-за его зависимости от импорта пищевой продукции из-за рубежа,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T22:49
2022-03-31T23:17
экономика
россия
африка
ближний восток
украина
оон
в мире
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КАИР, 31 мар - РИА Новости. Региону Ближнего Востока и Северной Африки грозит наиболее острый продовольственный кризис из-за его зависимости от импорта пищевой продукции из-за рубежа, сказала в интервью РИА Новости пресс-секретарь отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Каире Абир Атифа.По словам Атифы, ситуация на Украине в минувшем месяце вызвала рост цен на продукты питания до самого высокого уровня.По ее словам, "наиболее уязвим к росту цен на продовольствие регион Ближнего Востока и Северной Африки из-за того, что он импортирует большое количество продуктов питания"."Ливан, например, импортирует 50% своей пшеницы из Украины, Йемен импортирует 22%, а Тунис - 42%. Поэтому мы видим, что покупатели в Азии и Африке столкнутся с ростом стоимости хлеба и мяса, если поставки будут нарушены", - сказала Абир Атифа.Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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экономика, россия, африка, ближний восток, украина, оон, в мире
22:49 31.03.2022 (обновлено: 23:17 31.03.2022)
 
ООН: Ближнему Востоку и Северной Африке грозит продовольственный кризис

В ООН предупредили о продовольственном кризисе на Ближнем Востоке и в Северной Африке

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыращивание сельскохозяйственных культур
Выращивание сельскохозяйственных культур - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Выращивание сельскохозяйственных культур
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КАИР, 31 мар - РИА Новости. Региону Ближнего Востока и Северной Африки грозит наиболее острый продовольственный кризис из-за его зависимости от импорта пищевой продукции из-за рубежа, сказала в интервью РИА Новости пресс-секретарь отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Каире Абир Атифа.
По словам Атифы, ситуация на Украине в минувшем месяце вызвала рост цен на продукты питания до самого высокого уровня.
"Цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня в феврале прошлого года… цены на пшеницу выросли на 21% в период с 21 февраля по 15 марта, и это только начало. Конечно, это будет угрожать продовольственной безопасности миллионов семей", - сказала представитель международной организации.
По ее словам, "наиболее уязвим к росту цен на продовольствие регион Ближнего Востока и Северной Африки из-за того, что он импортирует большое количество продуктов питания".
"Ливан, например, импортирует 50% своей пшеницы из Украины, Йемен импортирует 22%, а Тунис - 42%. Поэтому мы видим, что покупатели в Азии и Африке столкнутся с ростом стоимости хлеба и мяса, если поставки будут нарушены", - сказала Абир Атифа.
Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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