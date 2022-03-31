https://ria.ru/20220331/krizis-1781181899.html

ООН: Ближнему Востоку и Северной Африке грозит продовольственный кризис

ООН: Ближнему Востоку и Северной Африке грозит продовольственный кризис - РИА Новости, 31.03.2022

ООН: Ближнему Востоку и Северной Африке грозит продовольственный кризис

Региону Ближнего Востока и Северной Африки грозит наиболее острый продовольственный кризис из-за его зависимости от импорта пищевой продукции из-за рубежа,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T22:49

2022-03-31T22:49

2022-03-31T23:17

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КАИР, 31 мар - РИА Новости. Региону Ближнего Востока и Северной Африки грозит наиболее острый продовольственный кризис из-за его зависимости от импорта пищевой продукции из-за рубежа, сказала в интервью РИА Новости пресс-секретарь отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Каире Абир Атифа.По словам Атифы, ситуация на Украине в минувшем месяце вызвала рост цен на продукты питания до самого высокого уровня.По ее словам, "наиболее уязвим к росту цен на продовольствие регион Ближнего Востока и Северной Африки из-за того, что он импортирует большое количество продуктов питания"."Ливан, например, импортирует 50% своей пшеницы из Украины, Йемен импортирует 22%, а Тунис - 42%. Поэтому мы видим, что покупатели в Азии и Африке столкнутся с ростом стоимости хлеба и мяса, если поставки будут нарушены", - сказала Абир Атифа.Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220321/rossiya-1779187832.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, африка, ближний восток, украина, оон, в мире