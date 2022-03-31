https://ria.ru/20220331/krizis-1781115986.html

Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе

Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе - РИА Новости, 31.03.2022

Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе

Европа рискует столкнуться с новой волной миграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:23

2022-03-31T16:23

2022-03-31T17:50

владимир путин

в мире

европа

экономика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европа рискует столкнуться с новой волной миграции, заявил президент России Владимир Путин."За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции, в том числе и прежде всего в европейские страны", — предупредил он.По словам Путина, западные политики шаг за шагом принимают решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису. "Приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к усилению инфляции, к снижению благосостояния миллионов людей. А в беднейших странах — и к трагедии массового голода",— сказал он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220326/nyu-york-1780243227.html

https://ria.ru/20220331/ssha-1781118682.html

европа

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Екатерина Зайцева

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Путин: За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции Президент РФ Владимир Путин уверен, что за продовольственным кризисом в мире последует новый - волна миграции, прежде всего в Европу. По его словам, западные политики шаг за шагом принимают решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису. "Приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к усилению инфляции, к снижению благосостояния миллионов людей. А в беднейших странах – и к трагедии массового голода", - сказал он в ходе совещания. "За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции, в том числе, и прежде всего, в европейские страны", - предупредил Путин. 2022-03-31T16:23 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, в мире, европа, экономика