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Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе
Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе - РИА Новости, 31.03.2022
Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе
Европа рискует столкнуться с новой волной миграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:23
2022-03-31T17:50
владимир путин
в мире
европа
экономика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европа рискует столкнуться с новой волной миграции, заявил президент России Владимир Путин."За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции, в том числе и прежде всего в европейские страны", — предупредил он.По словам Путина, западные политики шаг за шагом принимают решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису. "Приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к усилению инфляции, к снижению благосостояния миллионов людей. А в беднейших странах — и к трагедии массового голода",— сказал он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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Путин: За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции
Президент РФ Владимир Путин уверен, что за продовольственным кризисом в мире последует новый - волна миграции, прежде всего в Европу. По его словам, западные политики шаг за шагом принимают решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису. "Приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к усилению инфляции, к снижению благосостояния миллионов людей. А в беднейших странах – и к трагедии массового голода", - сказал он в ходе совещания. "За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции, в том числе, и прежде всего, в европейские страны", - предупредил Путин.
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владимир путин, в мире, европа, экономика
16:23 31.03.2022 (обновлено: 17:50 31.03.2022)
 
Путин предупредил о миграционном кризисе в Европе

Президент Путин предупредил об угрозе новой волны миграции из развивающихся стран в Европу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Европа рискует столкнуться с новой волной миграции, заявил президент России Владимир Путин.
"За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции, в том числе и прежде всего в европейские страны", — предупредил он.
По словам Путина, западные политики шаг за шагом принимают решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису.
"Приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к усилению инфляции, к снижению благосостояния миллионов людей. А в беднейших странах — и к трагедии массового голода",— сказал он.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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