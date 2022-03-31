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В США не понимают механизм работы Кремля, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2022
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В США не понимают механизм работы Кремля, заявил Песков
В США не понимают механизм работы Кремля, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2022
В США не понимают механизм работы Кремля, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления из США о том, что Владимиру Путину не обо всем докладывают, отметив, что в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:47
2022-03-31T15:01
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энтони блинкен
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политика
государственный департамент сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления из США о том, что Владимиру Путину не обо всем докладывают, отметив, что в американских военном и международном ведомствах не обладают информацией о происходящем в Кремле, это приводит к их ошибкам.Пескова попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что среди советников президента РФ якобы нет тех, кто говорит ему правду, а также слова директора по коммуникациям Белого дома о том, что у Вашингтона есть информация, что Путин якобы считает себя введенным в заблуждение российскими военными."К нашему сожалению - и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность - получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.По его словам, это вызывает обеспокоенность, так как такое "полное непонимание" приводит к ошибочным и опрометчивым решениям, "которые имеют очень плохие последствия".
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россия, сша, энтони блинкен, вашингтон (город), в мире, политика, государственный департамент сша, пентагон
13:47 31.03.2022 (обновлено: 15:01 31.03.2022)
 
В США не понимают механизм работы Кремля, заявил Песков

Песков заявил о нехватке в Госдепе и Пентагоне информации для понимания политики Путина

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления из США о том, что Владимиру Путину не обо всем докладывают, отметив, что в американских военном и международном ведомствах не обладают информацией о происходящем в Кремле, это приводит к их ошибкам.
Пескова попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что среди советников президента РФ якобы нет тех, кто говорит ему правду, а также слова директора по коммуникациям Белого дома о том, что у Вашингтона есть информация, что Путин якобы считает себя введенным в заблуждение российскими военными.
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"К нашему сожалению - и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность - получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, это вызывает обеспокоенность, так как такое "полное непонимание" приводит к ошибочным и опрометчивым решениям, "которые имеют очень плохие последствия".
 
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