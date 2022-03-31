https://ria.ru/20220331/kreml-1781063716.html

В Кремле высказались о порче имущества критикующих спецоперацию

В Кремле высказались о порче имущества критикующих спецоперацию - РИА Новости, 31.03.2022

В Кремле высказались о порче имущества критикующих спецоперацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хулиганскими выходками порчу имущества тех, кто критикует операцию на Украине, и посоветовал обращаться к... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:42

2022-03-31T13:42

2022-03-31T13:42

дмитрий песков

владимир путин

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хулиганскими выходками порчу имущества тех, кто критикует операцию на Украине, и посоветовал обращаться к правоохранителям."Это хулиганские выходки. Если есть желание тех, кто подвергся таким действиям, они могут обращаться в органы охраны правопорядка для защиты. В случае, если есть обращение граждан, если они считают себя в опасности или речь идет о порче имущества, то конечно, органы должны соответствующим образом обрабатывать эти обращения", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850299.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, ситуация в днр и лнр